Coronavirus.- La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Bogotá por salir a comprar con su pareja durante la cuarentena

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Colombia ha anunciado este lunes la apertura de una investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por ir a comprar al supermercado con su pareja, Angélica Lozano, violando con ello la cuarentena por el coronavirus, que establece que las salidas a la calle para hacer gestiones esenciales deben ser individuales.

"Fue abierta indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presunta violación de medida sanitaria", ha anunciado el Ministerio Público colombiano a través de un comunicado.

El origen de la polémica son unas imágenes difundidas por redes sociales que muestran a López y Lozano haciendo la compra juntas en un supermercado del norte de Bogotá. Las actuales normas solo permiten "la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar actividades como adquisición de bienes de primera necesidad".

La Fiscalía ha subrayado además que "es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias".

"La infracción de ir con Angélica al supermercado la reconozco con humildad, ofrezco excusas a la ciudadanía y acato el comparendo", ha dicho la jefa del Gobierno de Bogotá en Twitter. "Mi responsabilidad es mayor en dar ejemplo, mi prioridad es cuidar vidas", ha añadido.

No obstante, al mismo tiempo ha indicado que "las controversias con el presidente no las debe dirimir la Fiscalía", vinculando esta investigación a sus roces con el Gobierno de Iván Duque sobre las medidas a adoptar en el contexto de la pandemia.

En la misma línea se ha pronunciado el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, para quien López y su pareja "cometieron una irregularidad disciplinaria multable, no un delito". "En cambio, la Fiscalía no investiga la corrupción de Odebrecht ni los asesinatos de líderes sociales", ha reprochado en Twitter.