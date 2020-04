Danna García vive una pesadilla: es agredida y discriminada por sus vecinos por tener coronavirus

Danna García está viviendo una pesadilla. La actriz colombiana no aguantó más y denunció por las redes sociales el abuso al que ha sido sometida desde que fue diagnosticada con coronavirus Covid-19.

"En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus" escribió Danna en su cuenta Twitter, a compartir con sus miles de seguidores el mal momento que está atravesando.

Danna García, desde sus inicios con la enfermedad, ha tratado de mantener informados a sus seguidores, pero desafortunadamente en los últimos días no solo ha tenido que lidiar con ella, sino también con sus vecinos.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras.

— Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020