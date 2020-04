Fútbol.- Javier Aguirre: "Cuando vino el Leganés, me pregunté si me valdría la pena con 61 años"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El entrenador mexicano Javier Aguirre decidió aceptar "el reto" de intentar salvar al Leganés en LaLiga Santander, pese a que por un instante se llegó a preguntar si le valdría "la pena" con una carrera ya labrada y con 61 años de edad.

"Cuando Felipe (Moreno, vicepresidente) y Victoria (Pavón, presidenta) me vinieron a buscar, después de haber pasado cinco años en Japón, Egipto, Abu Dabi, me dije: '¿Valdrá la pena a mis 61 años?' Pero después, me respondí: 'Aceptaré el reto"", confesó Aguirre en una entrevista a 'ESPN'.

El 'Vasco' reconoce verse "feliz" en el conjunto madrileño, aunque podría llevar una vida más tranquila. "Podría ganar mucho más dinero comentando partidos para la televisión, el doble o el triple, y no me importaría quien ganase", admite. Sin embargo, le gusta sentir que está "ayudando a la gente". "Y el poder decir: 'Vamos, podemos lograrlo'. Es mi pasión", subraya. "Además, si estoy a 20 minutos de mi casa y depositan dinero a mi cuenta bancaria todos los meses… No está mal", añade en su característico tono jocoso.

En este sentido, tiene claro que ya no le queda "nada" por demostrar y que tanto su carrera en España, donde también entrenó a Osasuna y Atlético, Zaragoza y Espanyol, como en México, ha sido positiva, y que él no puede "pensar" en que el hecho de no salvar al 'Lega' pueda afectar a su reputación. "Tengo que pensar en los 25 que están aquí, en ayudar a la familia", asevera.

A nivel de entrenador, se confiesa como un 'seductor'. "Totalmente, totalmente, seducción es una buena palabra. Todos los técnicos tienen ese poder de convicción. Debes ser capaz de comunicarte con ellos (los jugadores). Hablo inglés y eso estaba bien en Abu Dabi, pero en Egipto y Japón… El lenguaje corporal ayuda mucho, pero no es totalmente efectivo", puntualiza.

"Existen dos grandes directores técnicos que ha dado España, quizás los mejores, y son Vicente del Bosque y Luis Aragonés. Ambos fracasaron en Turquía, fracasaron. Porque su estilo depende mucho de hablar, de empatizar con ellos y allí no podían hacerlo. Incluso si cuentan con un traductor perfecto, no es lo mismo", recalca Aguirre, que recuerda que cuando le contrataron como seleccionador de Japón le pidieron que no gritase "mucho" a los futbolistas. "Y les respondí: 'Entonces, ¿para qué me contrataron?"", relata.

En este sentido, el mexicano elogia a técnicos como José Mourinho, Pep Guardiola o Jürgen Klopp, que "hacen con naturalidad" su forma de transmitir a sus futbolistas, mientras que ve a Diego Pablo Simeone como "un director de orquesta" con la grada.

"Existen muchos técnicos de aula con sus videos y estadísticas, pero sobre la cancha, debes tener el poder de la convicción, la habilidad para seducir, tener esa sonrisa", añade el entrenador del Leganés. "Es nuestra obligación contar con toda esa información, conocerla y entenderla; pero no solo limitarse a usarla, o a evaluar jugadores dependiendo exclusivamente de ella. Tienes que comunicarte con ellos", apunta. "Por otro lado, verás técnicos que se quedan sentados durante todos los 90 minutos, anotando cosas con sus asistentes. ¿Qué te dice ese hombre?", sentencia.