Tenis.-La RFET crea un circuito nacional de 6 pruebas para los 'Top 100' en la ATP

El circuito se pondría en marcha con el visto bueno del Gobierno y sin coincidir con torneos internacionales

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha ideado un circuito nacional de seis torneos para tenistas españoles dentro del 'Top 100' de la ATP o WTA, con otro independiente para jugadores y jugadoras hasta el número 500 en sus rankings, que se llevaría a cabo si el Gobierno da luz verde y sin coincidir con torneos internacionales.

Los jugadores y jugadoras en el 'Top 100' de la ATP o la WTA, los circuitos profesionales del tenis masculino y femenino, podrían jugar así una serie de 6 torneos, a disputarse entre viernes, sábado y domingo, dentro de un circuito nacional, con cuadros de 8 jugadores.

Para los situados hasta el número 500 de la ATP o WTA, se crearía un circuito nacional de 12 torneos (circuito IBP), con un aumento de los premios y con becas para algunos jugadores por cada participación.

"La Junta Directiva de la RFET ha aprobado un presupuesto extraordinario de 600.000 euros para ayudar a los distintos estamentos que componen el Tenis. Una de las medidas será reforzar la competición a nivel nacional en categorías masculina y femenina", desveló la RFET.

Estos torneos nacionales tendrían lugar con el visto bueno del Gobierno español, en función de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Solo se celebrarían mientras los torneos internacionales ATP, WTA e ITF no se reanudasen, y la presencia de público estaría sujeta a las normas dictadas por el Ejecutivo.

"La federación ha tenido una iniciativa magnifica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país. Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis", aseguró el tenista Roberto Bautista en referencia a esta iniciativa.

Por su parte, Feliciano López reconoció que toca "reinventarse". "La iniciativa de la federación en este sentido es bastante bonita. Ojalá se pueda hacer este pequeño circuito, que podamos competir poco a poco y podamos llevar el tenis a muchos sitios de España que no han visto jugadores del máximo nivel", auguró.

Otro de los integrantes habituales del equipo español de Copa Davis, Pablo Carreño, ve "muy lejano" volver a competir en el circuito ATP. "En caso de que no se pueda reanudar, que parece complicado, todo lo que sea competir, aunque sea a otro nivel, sería muy interesante", aseguró.

La RFET aprobó también ayudas directas a los jugadores y jugadoras situados entre el 90 y el 500 del ranking internacional. "Estas ayudas quedan sujetas a la decisión de ATP, WTA e ITF a este respecto con relación a los jugadores de este ranking", matizó la federación.

Por otro lado, se adelanta a primeros de año el total de las becas de 2020, una cantidad de 525.000 euros en ayudas directas –la cifra más alta otorgada nunca por este organismo– a los jóvenes jugadores y jugadoras más destacados.