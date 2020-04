VÍDEO: Pablo Ibar agradece a Silvestre su papel en la serie 'El Corredor de la Muerte' y quiere conocerle

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El preso Pablo Ibar, de nacionalidad española y origen vasco, condenado a cadena perpetua en EE.UU. por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida, tras eludir la pena de muerte, ha agradecido al actor Miguel Ángel Silvestre que le haya encarnado en la serie 'El Corredor de la Muerte', y ha expresado su deseo de conocerle.

Ibar, sobrino del mítico exboxeador José Manuel Ibar 'Urtain', ha grabado un vídeo en el que se refiere al papel que realiza Silvestre en la miniserie, en el que interpreta al recluso. Tras grabarla, el actor aseguró: "Me gustaría decirle a Pablo Ibar que creo en él".

A través de un vídeo grabado hace dos días, Pablo Ibar afirma que quiere agradecerle "todo lo que has hecho" y ha considerado que no debe ser "facil" interpretar este papel. Aunque no ha podido ver la serie, Ibar destaca que le han contado que lo hizo "bien".

El recluso de ascendencia vasca no se conformará con pasar toda la vida en prisión, como determinó la última sentencia condenatoria contra él, al considerarla "injusta" en base a "las irregularidades" cometieron durante el proceso.

Su pretensión es que se repita el juicio y está a la espera de recibir las transcripciones de los tres meses de la última vista oral para sumar "nuevas irregularidades" a las muchas que ya ha argumentado a lo largo de todo el procedimiento para pedir su excarcelación.

"Ojalá te pueda conocer y darte la mano. El año que viene va a ser bueno para mi. Para todos ustedes deseo lo mejor y que dios te bendiga. Quiero conocerte un día", ha insistido el preso.

