Pentágono revela videos donde oficialmente reconocen la presencia de OVNIS

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dio a conocer la tarde de este lunes 27 de abril, tres videos de corta duración donde se observan OVNIS.

El sorpresivo anunció que se hizo el Pentágono en un comunicado calificó a los objetos que se observan en las grabaciones como "fenómenos aéreos no identificados".

Comunicado de aclaratoria

Los videos titulados "FLIR.mp4", "GOFAST.wmv" y "GIMBAL.wmv" ya fueron reconocidos por la Armada de Estados Unidos en septiembre del año pasado.

Sin embargo, en esta nueva comunicación, Estados Unidos revela que la publicación de los videos es para "aclarar cualquier idea errónea de la sociedad sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos".

Según el Departamento de Defensa el material cuya grabación corresponde a 2004 y 2015 "no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados".

Informa CNN que ahora la Marina tiene pautas formales sobre cómo sus pilotos pueden informar cuando creen que han visto posibles OVNIS.

El materia audiovisual ya había sido revelados por To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una compañía fundada por el exvocalista de Blink-182, Tom DeLonge.