Acusan a Mariana Rodríguez de vender material de gobierno para combatir Covid-19

Usuarios de redes sociales acusaron a Mariana Rodríguez, esposa del senador de Nuevo León, Samuel García, de vender equipo de protección destinado a los médicos que luchan contra la pandemia de Covid-19 en México.

A través de sus historias de Instagram, la influencer promocionó caretas, mascarillas N95 y guantes de látex que son vendidos por medio de una página llamada Stay Safe MX, en donde pidió a la gente adquirir los productos, ya fuera para su protección o donarlos.

Varias personas también consideraron que ese negocio fue abierto por Marina Rodríguez con ayuda de su esposo, además de que los insumos que se venden en esa tienda serían los que han traído las autoridades mexicanas desde China.

Esta versión cobró fuerza luego que se difundiera que dicha empresa fue creada hace apenas unos días, además de ubicarse en un predio abandonado, a esto se suma que el correo electrónico de contacto del negocio redireccionaría a la página de la empresa Berinais Desing, propiedad del papá de Rodríguez.

Una persona reclamó al senador por este hecho a través de redes sociales, a lo que Samuel García le respondió que el material que se vende en Stay Safe MX no es del gobierno.

“A mí como senador no me dan insumos, si lo hicieran ya los habría donado, como lo he hecho anteriormente a hospitales y centros médicos, por favor no caigan en chismes. En cuanto a las menciones que hizo Mariana acerca del negocio, estoy cociente que no debe lucrar con un tema sensible; sin embargo, no puedo estar al tanto de todos sus negocios, hablaré con ella tan pronto pueda para que en un futuro elija minuciosamente a sus clientes”.

Aquí algunas de las reacciones:

Mariana dando de qué hablar otra vezzz!!! Probablemente sean insumos robados, y los está vendiendo, carísimos por cierto. “Si no son para ustedes, cómprenlos y donenlos y se acabo” Todo es información sacada de Chavanacas. #MarianaRodriguez pic.twitter.com/CEE5YyUsY8 — 🌻 (@VodkaTamarindoo) April 29, 2020

Ojala todo el mundo dejara de seguir a Mariana Rodriguez jajaja neta no puedo creer su pendejez, con guantes, cubrebocas y caretas mejores que las que tiene el personal de salud!! Y todavía poniendolas en venta. Es la persona más ignorante del mundo que horror — Erika Mariely (@eerikamandujano) April 29, 2020

La rata RODRIGUEZ again! Y el senador de cuarta vendiendo insumos carísimos! Peor aún, robados! Y así quiere ser gobernador??? #MarianaRodriguez #samuelgarcia https://t.co/AE5wrLu2LH — Saris (@Tatis_tapatia) April 29, 2020

La página de Industrias Platinum es https://t.co/JXcWbPXMq1 En la página tienen una dirección y un número de teléfono que es el mismo que el de la página de https://t.co/pICjWuOuI6, la página a la cual te redireccionaba https://t.co/twpKL0R0T6 (promociona) Mariana Rodríguez. pic.twitter.com/4HbzAakF2R — Jesus Esparza (@lepunkesparza) April 30, 2020