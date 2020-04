Covid-19 pone pausa a celebración de los niños en Guadalajara

En otros años, las jugueterías, por ejemplo las ubicadas en el corredor de la calle Juan Manuel o centros comerciales, lucían abarrotadas en días previos al Día del Niño. No obstante, la situación es distinta este año y los comercios están cerrados por la contingencia del Covid-19.

Varios locales tienen unas mantas en las fachadas que recriminan a las autoridades la falta de apoyos ante la contingencia por el Covid-19.

“Nosotros aguantamos hasta donde pudimos, hasta el 28 de marzo cerramos porque vino un inspector. Pero pues esto implica sueldos, implica rentas que no se pueden pagar y el Día del Niño y Navidad son fechas buenas”, señala Ramiro Llamas, comerciante del sector juguetero.

A decir del presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, si bien se esperan perdidas económicas por los cierres, sin cuantificarlas, sí cree que no será una fecha perdida.

“Yo creo que no, yo creo que el Día del Niño y el Día de la Madre no son fechas perdidas, en venta, al contrario son fechas de oportunidad. Vemos cómo vía las plataformas de entrega, muchas empresas están entregando sus productos, me parece que ambas fechas, permitirán que giros no esenciales, tengan la posibilidad de subsistir”, explicó Xavier Orendain de Obeso, presidente de Canaco Guadalajara.

Ya que los niños no podrán salir de casa, maestros de varias escuelas en Guadalajara invitaron a los niños y a sus papás a celebrar en casa con fiestas temáticas. Otra opción será ver los programas y eventos que se transmitirán por internet enfocados a los niños.