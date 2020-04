España.- Casado acusa a Sánchez de "mentir" con el COVID19 y hacer el "ridículo": "No nos pida que lo hagamos con usted"

El presidente del Gobierno defiende su gestión y emplaza al PP a "arrimar el hombro" y abandonar su posición "intransigente"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) –

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" y de hacer el "ridículo" en su gestión de la crisis del coronavirus, al tiempo que le ha recriminado que no informe con carácter previo a la oposición de su plan de desescalada ni de su intención de prorrogar de nuevo el estado de alarma.

"Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted", ha espetado Casado a Sánchez en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso. Por ahora, el PP ha dejado en el aire si apoyará o no la nueva prórroga, después de haber respaldado las tres anteriores.

Sin embargo, Sánchez ha defendido su gestión y ha afeado al jefe de la oposición que "ocupe todo el tiempo en criticar al Gobierno". Por eso, le ha pedido que "arrime el hombro" y aparque su posición "intransigente" ante la reconstrucción económica y social que tendrá que impulsar tanto España como Europa.

Después de que Casado le haya recriminado querer aprovechar esta crisis para "avanzar en su agenda radical", Sánchez ha subrayado que su Ejecutivo no "recortará" en el Estado del bienestar como, a su juicio, hizo el PP ni abandonará a los que "más están sufriendo" el parón económico. Aunque ha admitido que eso "puede ser ideología", ha afirmado que es sobre todo "un anhelo de Justicia social".

CASADO: "LO PRIMERO ES DECIR LA VERDAD A LOS ESPAÑOLES"

Casado ha afirmado que lo primero que hay que hacer para salir de la crisis es "decir la verdad a los españoles", algo que, a su juicio, el Gobierno no está haciendo porque lleva "mintiendo" desde su inicio y "ocultó" las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente del PP ha echado en cara a Sánchez que no haga protegido a los profesionales sanitarios o la compra de "material fraudulento a intermediarios socialistas o proveedores investigados por sobornos". También ha dicho que el Gobierno "ha encargado antes la encuesta electoral del CIS que la de seroprevalencia".

Una vez más ha acusado al jefe del Ejecutivo de "mentir" sobre la cifra de fallecidos y le ha vuelto a reclamar que declare luto nacional por los muertos por coronavirus. Además, le ha preguntado "cómo va a garantizar la desescalada si no saben cuántos asintomáticos se van a tomar el vermut" y si va a pedir el rescate europeo como insinuó el primer ministro italiano, Guiuseepe Conthe.

El presidente del PP tampoco ha dado credibilidad a la voluntad de pacto de Sánchez. "Miente cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada y de prórroga del estado de alarma. ¿Ésa es la normalidad democrática que quiere usted acuñar?", le ha interpelado.

SÁNCHEZ ADMITE LA "GRAVISÍMA SITUACIÓN" ECONÓMICA Y SOCIAL

En su turno, el presidente del Gobierno ha reconocido que los datos de la EPA –recoge la destrucción de casi 300.000 empleos– son "suficientemente elocuentes" porque, según ha dicho, España está ante una situación económica y social "gravísima".

Por eso, ha dicho que su Ejecutivo ha actuado en varios ámbitos creando red de seguridad para las empresas a través de las líneas ICO y para los trabajadores con ERTES, así como una prestación por cese de actividad a los trabajadores autónomos. También ha destacado las ayudas a las ayudas a las familias en vivienda o bonos sociales eléctricos.

Sánchez ha destacado además el plan de desescalada que anunció este martes para "volver a poner el país en marcha" mientras "salvan vidas y garantizan la salud pública de los ciudadanos", al tiempo que ha recordado que impulsarán una reconstrucción económica y social "tanto en Europa como en España".

"En este sentido, le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y a arrimar el hombro con el Gobierno de España porque eso es lo que demanda, anhela y necesita el conjunto de la sociedad española", ha demandado al presidente de los 'populares'.

SÁNCHEZ: PUEDE SER "IDEOLOGÍA" PERO ES ANHELO DE JUSTICIA SOCIAL

Es más, el presidente del Gobierno ha afirmado que tiene la sensación de que el líder del PP "ocupa todo el tiempo en criticar al Gobierno" y "no tiene tiempo de informarse de las medidas que está poniendo en marcha" su gabinete por la crisis del coronavirus, como a su entender, pasó la pasada semana con la medida que reclamaba para los camioneros y que su Ejecutivo había puesto en marcha 41 días atrás.

Ante la pregunta que registró Casado sobre la situación económica y social, el presidente del Gobierno ha recalcado que esta crisis no servirá de excusa para "abandonar agendas como la transición ecológica justa" o para "recortar el Estado del Bienestar" que, según ha dicho, es lo que hizo el PP cuando gobernó España y han estado haciendo en los gobiernos autonómicos.

"No va a servir para abandonar los que están sufriendo con más contundencia las consecuencias de este parón de la actividad económica. Eso puede ser ideología, sí o no. Puede serlo, pero sobre todo es un anhelo de Justicia social con el que empatiza este Gobierno y, por tanto, no vamos a dejar a nadie atrás", ha concluido.