Fútbol.- El torneo solidario 'GamHer' recreará la antepenúltima jornada de la Primera Iberdrola

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El cibertorneo solidario 'GamHer', impulsado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto a Iberdrola para combatir la COVID-19, recreará desde este jueves y hasta el próximo domingo la antepenúltima jornada de la Primera Iberdrola.

En total, tomarán parte 15 jugadoras de la máxima categoría del fútbol femenino español. Y lo harán enfrentándose por eliminatorias en una competición 'online' de FIFA20, popular simulador diseñado por Electronic Arts, como forma de recaudar fondos durante la pandemia.

"Las eliminatorias replican los enfrentamientos que deberían haberse dado en la 28ª y antepenúltima jornada de la Primera Iberdrola, prevista inicialmente para este primer fin de semana de mayo", ha indicado la RFEF este miércoles en una nota de prensa.

Sin la presencia del FC Barcelona, su duelo de octavos de final favorecerá al RCD Espanyol. Los demás partidos serán: Atlético de Madrid vs. UDG Tenerife, Deportivo de La Coruña vs. Madrid CFF, EDF Logroño vs. Real Sociedad, Sporting de Huelva vs. Real Betis, CD Tacón vs. Rayo Vallecano, Sevilla FC vs. Athletic Club y Levante UD vs. Valencia CF.

Los cuartos de final y las semifinales serán el 1 de mayo a partir de las 18.00 horas, mientras que la final nacional está prevista para el 3 de mayo a la misma hora. A lo largo del evento se incentivarán las donaciones de particulares y empresas para la causa de Médicos del Mundo, a través de la plataforma Worldcoo.

"A partir de ese momento, comenzará la fase internacional con la final que enfrentará a las dos selecciones –la española y la extranjera– a través de sus jugadoras representantes, el 8 de mayo", ha explicado la nota sobre un campeonato que narrará el periodista Rubén Martín y que comentará el 'influencer' de videojuegos 'DjMaRiiO', desde los canales de la RFEF en Twitch y YouTube.