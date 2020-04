Le lanzó un huevo a un vendedor latino en Los Ángeles: ahora lo busca la policía

Quiso hacer una gracia y le salió muy mal. Un hombre es buscado por la policía por lanzarle un huevo a un vendedor ambulante en un cruce de Los Ángeles, California.

El diario californiano La Opinión reseñó el ataque. Un usuario de Twitter, @RealistAnt, publicó el video. "Primero la señora que vende maiz y ahora esto", escribió. "Deja de acosar a nuestra gente. Hagamos esto viral", pidió.

La publicación fue retuiteada masivamente y llegó a la oficina del Sheriff de Los Ángeles. "Gracias por los tuits que informan de este asqueroso ataque", escribieron.

"Al agresor: durante la pandemia, permanece en casa. Estaremos en contacto", concluyó el Sheriff acompañando al video. Los funcionarios agregaron que "ocurrió en el sur de Los Ángeles, entre las avenidas Florence y Central".

Thanks for the tweets reporting this disgusting egg attack in #SouthLa near #Florence Av & Central Av.

To the suspect tho: During this #pandemic, choose to #stayhome next time. In the meantime, we'll be in touch.

Tips? @LACrimeStopper1 @CENLASD pic.twitter.com/oRVuqf3Xks

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) April 28, 2020