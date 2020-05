Fútbol.- Agüero: "Lo que más me gusta de Guardiola es que es muy intenso"

El argentino comparte una divertida charla con Henry

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El delantero del Manchester City Sergio 'Kun' Agüero explicó que lo que más destaca de su técnico Pep Guardiola es la "intensidad" con la que vive el fútbol, desde el entrenamiento al partido, al tiempo que se mostró satisfecho con su trayectoria en la Premier.

El argentino compartió una entretenida charla de confinamiento, en medio de la crisis del coronavirus que mantiene parado el deporte, con Thierry Henry en el Instagram oficial de PUMA Football. Dos jugadores que de hecho que estuvieron o están a las órdenes del entrenador español. "Lo que más me gusta de Pep es que es muy intenso, muy intenso. Hay veces que hay un entrenamiento y lo ves tranquilo pero no está tranquilo", dijo el 'Kun'.

"Quiere que el equipo entrene como si fuese un partido, eso está bien, es a lo que me acostumbré con él. Yo antes entrenaba normal, me guardaba un poco de energía. Con él quiere todo el tiempo intensidad y al final me hizo progresar mucho y aguantar bien los partidos", añadió, encontrando la complicidad de Henry. "Sí, es muy intenso", apuntó el galo que jugó en el FC Barcelona.

Además, el francés felicitó al argentino como máximo goleador extranjero de la Premier, un honor que pertenecía al propio Henry. "No tenía esa meta en mente, ya cuando llevas años marcando piensas que tienes la oportunidad", explicó un Agüero que reconoció que logró un sueño de pequeño, jugar en la Primer.

"Yo cuando era chico me identificaba con Owen, siempre lo dije. Me gustaba porque era chiquito y rápido, llevaba el '10' y jugaba de delantero. Si Owen era chiquito y estaba en la Premier quería decir que a mí me podía ir bien también. Yo tendría 9 años", afirmó.

"Mi idea en ese momento era de ojalá jugar en Europa. Sabía que la Premier era la mejor liga del mundo. Por suerte fui a las dos mejores, me tocó jugar en la liga española pero obviamente prefiero la Premier. Es fantástica, hay un ambiente increíble en cualquier partido que juegues, los estadios llenos", añadió.

Además, el 'Kun' eligió su equipo para jugar un cinco contra cinco en el barrio. "Elegiría a Messi, Tevez, un defensor que te meta ('hay un par de esos en Argentina', le dice Henry) un Ruggeri, de arquero al Mono Burgos. También pondría a Riquelme en el centro y me quito yo", afirmó entre risas.