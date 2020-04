McQueen Vault: Contando historias digitales del último genio de la moda

View this post on Instagram

@shaunleanejewellery for @alexandermcqueen Spine Corset from SS ‘98 “Untitled/Golden Shower” collection as appeared in the @madonna “Reinvention Tour” programme from 2004. (…and show production videos, along with a few more McQueen bits) ph @stevenkleinstudio styled @ariannephillips hair @juliendys Thanks for the reminder @pablo_rodriguez_makeup ! #alexandermcqueen #shaunleane #spinecorset #madonna #fashionhistory #fashiondetails #bodysculpture #metalsmithing #mcqueenarchive #leealexandermcqueen #mymcqueenarchive @mcqueen_vault