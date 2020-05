VÍDEO: Coronavirus.- Italia registra un récord de 4.700 pacientes curados en un solo día y suma otros 285 fallecidos

Conte adelanta nuevas medidas de desescalada para el 18 de mayo si se mantienen los datos positivos

Italia ha registrado en las últimas 24 horas una cifra récord de pacientes recuperados de la Covid-19, con casi 4.700 personas que han recibido el alta, y ha sumado otros 285 fallecidos, una reducción con respecto al día anterior, según los datos notificados por Protección Civil.

En concreto, otros 4.693 pacientes se han recuperado en el último día, lo que sitúa el total en 75.945, mientras que con los nuevos fallecidos la cifra de víctimas mortales se queda rozando los 28.000, con 27.967 fallecidos.

Desde que comenzó la pandemia, Italia ha registrado 205.463 casos, de los que 101.551 siguen activos. Este dato supone una disminución en 3.106 con respecto al miércoles, la reducción más marcada en un solo día y que supone duplicar los 2.311 pacientes curados que se contabilizaron el miércoles.

Por otra parte, continúa descendiendo la presión sobre los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. Así, hay 18.149 pacientes hospitalizados –1.061 menos que el día anterior– y 1.694 ingresados en la UCI, 101 menos. Los restantes 81.708 se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves o asintomáticos.

En la rueda de prensa organizada por la Protección Civil –la última según ha anunciado este miércoles su jefe, Angelo Borrelli–, Luca Richeldi, neumólogo del Policlínico Gemelli y miembro del comité técnico-científico que asesora al Gobierno, ha destacado que "los datos de hoy son muy confortantes".

Además, de los 3.000 casos activos menos y los casi 5.000 pacientes recuperados más, Richeldi ha destacado que "hay nueve regiones con menos de diez muertos" y seis en las que no ha habido ninguno.

En los últimos 15 días, ha añadido, "se ha reducido a la mitad el número de muertos, se han duplicado los curados, se han reducido a la mitad los que están en la UCI y se ha reducido significativamente el número de hospitalizados".

A esto se suma, ha resaltado el experto, que cada vez se están haciendo más test y que el porcentaje de positivos está por debajo del 3 por ciento, "considerado un umbral crucial para decir que el número de casos positivos está contenido".

EL GOBIERNO NO PUEDE GARANTIZAR LA NORMALIDAD

Entretanto, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha defendido este jueves las decisiones tomadas por su Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus, sustentadas en todo momento en las recomendaciones científicas, y ha advertido a los ciudadanos de que "no puede garantizar la vuelta inmediata a la normalidad", ya que el coronavirus sigue activo.

"Lo digo claramente, a costa de parecer impopular: El Gobierno no puede garantizar de forma inmediata la vuelta a la normalidad", ha sostenido Conte ante la Cámara de Diputados, defendiendo la decisión de proceder a una reapertura gradual a partir del 4 de mayo.

En este sentido, se ha referido a un informe realizado por el comité técnico-científico que está asesorando al Ejecutivo en la pandemia. "La reapertura simultánea el 4 de mayo de todas las actividades llevaría a una aumento exponencial y descontrolado de contagio", ha recalcado.

Según dicho informe, cuyo contenido se ha conocido esta semana, con una apertura total del país para el mes de junio serían necesarias 151.231 camas de UCI y para final de año 430.866, algo que el sistema de salud italiano no podría asumir ya que, aunque durante la pandemia se han ampliado las plazas, estas se sitúan en torno a 9.000.

Por otra parte, ha dejado claro que, si se produjera un nuevo aumento en los contagios, el Gobierno está "preparado para intervenir", introduciendo nuevamente medidas "restrictivas" de ser necesario y que, ha admitido, podrían limitarse a "territorios específicos".

Actualmente, ha destacado, la tasa de contagio por paciente –el llamado índice R– está entre el 0,5 y el 0,7. "Si esta tasa volviera a subir, aunque fuera un poco, se saturarían las UCI de aquí a final de año", ha prevenido.

Por contra, si los contagios siguen disminuyendo, ha abierto la puerta a relajar aún más las medidas a partir del 18 de mayo. "Si en los próximos días la curva de contagios no aumenta, aliviaremos más las medidas, asegurando la apertura de forma segura de comercio minorista, de la restauración y de los servicios personales", ha indicado.

Conte ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la "precaución" y la cautela en la nueva fase que se abre el lunes, ya que "un enfoque incauto llevaría a un recrudecimiento de los contagios", al tiempo que ha incidido en que los principales factores de contagio son "familia, escuela, trabajo, comunidad". "Los contactos familiares son lo que más difíciles son de controlar y de ellos proceden un cuarto de los contagios", ha ilustrado.

EL GOBIERNO APRUEBA UNA APP

Precisamente, para un mejor control de los contactos y posibles contagios, el Gobierno ha dado luz verde a la aplicación 'Immuni', cuyo uso será de carácter voluntario y cuyos datos recabados serán borrados de forma sistemática el próximo 31 de diciembre.

Según ha explicado el Gobierno en un comunicado, los datos personales que recogerá la 'app' una vez descargada por los ciudadanos que así lo deseen serán "exclusivamente los necesarios para avisar a los usuarios de la aplicación si están entre los contactos cercanos de otros usuarios que han dado positivo a Covid-19".

Además, el Ejecutivo ha dejado claro que el hecho de no descargarse la aplicación no comportará "ninguna limitación o consecuencia relativa al ejercicio de derechos fundamentales" de los ciudadanos, después de que se hubiera especulado con que las personas que no la tuvieran no podrían salir de sus casas en las mismas condiciones que quienes sí la tuvieran.

