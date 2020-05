Empresas de Elon Musk y Jeff Bezos son seleccionada por la NASA para misión que busca llegar a la Luna

Compañías de Jeff Bezos y Elon Musk están entre las organizaciones seleccionadas por la NASA para diseñar y desarrollar sistemas de aterrizaje humano (HLS) para el programa Artemis, una de las cuales aterrizará la primera mujer y el próximo hombre en la superficie de la Luna para 2024.

La agencia espacial está en camino de una exploración humana sostenible de la luna por primera vez en la historia, señala una nota compartida en su sitio web.

"Con estos premios contractuales, Estados Unidos está avanzando con el paso final necesario para aterrizar astronautas en la Luna para 2024, incluido el increíble momento en que veremos a la primera mujer pisar la superficie lunar", dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine. "Esta es la primera vez desde la era Apolo que la NASA tiene fondos directos para un sistema de aterrizaje humano, y ahora tenemos compañías contratadas para hacer el trabajo para el programa Artemis".

We are on our way to the Moon! In this new era of space exploration, we have selected three U.S. companies — @blueorigin, @Dynetics & @SpaceX — to develop human landers that will land #Artemis astronauts on the lunar surface.

