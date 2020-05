Check-in automático y más distancia en aeropuertos: nuevo protocolo de vuelos

Si la aviación comercial cambió después del 11 de septiembre de 2001, la pandemia del coronavirus traerá nuevos protocolos en los aeropuertos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) diseñó un nuevo reglamento para el control de la aviación comercial.

Todo pasará, cómo no, por más controles. "La circulación del aire en los aviones hace que a bordo el riesgo de contagio sea nulo", publicó la agencia argentina Télam. "Debemos acostumbrarnos, porque durarán muchísimo tiempo", se advierte.

Las aerolíneas dispondrán de un cuestionario electrónico para los pasajeros. Habrá "mas distancia" en las filas de control de migraciones, y se apuesta a la automatización del chequeo.

Ahora más que nunca, se minimizará la interacción de los pasajeros con el personal de las aerolíneas. "El check-in se hará de manera previa y automática", asegura la IATA. También se apuesta a la automatización del chequeo de los equipajes.

El vicepresidente de IATA para América Latina, Péter Cerda, contó a Télam que "esta metodología ya se aplica en varios aeropuertos". Citó ejemplos en Estados Unidos, Asia, Medio Oriente y Europa.

Tampoco se descarta, reseña el diario español As, "dejar asientos vacíos a bordo para mantener la distancia". También es posible que el uso de la mascarilla sea obligatorio, y los pasajeros deberán proveer todos sus datos de contacto.

La asociación que agrupa líneas aéreas en la mayoría de los países del mundo, calcula una estrepitosa caída en los ingresos de las aerolíneas. "La demanda de pasajeros cayó 52,9% en marzo, la mayor en la historia reciente", publicó en su cuenta Twitter.

