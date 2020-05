Coronavirus.- Italia suma otros 269 muertos y más de 2.300 pacientes recuperados en el último día

Conte dice que se pone "en los zapatos" de los italianos y entiende su "angustia"

ROMA, 1 (EUROPA PRESS)

Italia ha sumado este viernes otros 269 muertos mientras la cifra de pacientes hospitalizados sigue descendiendo y los curados siguen aumentando tras registrarse ya más de 207.000 contagios del nuevo coronavirus, según los últimos datos publicados por Protección Civil.

En el último día han muerto otras 269 personas, lo que sitúa el balance de víctimas mortales en 28.236, mientras que la cifra total de contagios se eleva ya a 207.428, lo que sitúa a Italia como tercer país por cifra de casos y el primero en el número de fallecidos.

Entretanto, tras el récord de pacientes curados el jueves, con casi 4.700, este viernes se han sumado otros 2.349 más, lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 78.294. La cifra de casos activos se sitúa en 100.943, 608 menos que la víspera.

El dato de pacientes hospitalizados también sigue cayendo. En la actualidad hay 17.569 personas hospitalizadas con Covid-19, 580 menos en las últimas 24 horas, mientras que los internados en la UCI han caído en 116, hasta quedar en 1.578.

Por su parte, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha asegurado este viernes que entiende cómo se sienten los italianos tras semanas de confinamiento que empezará finalmente a relajarse a partir del lunes, al tiempo que ha prometido que se está haciendo todo lo posible para que las ayudas prometidas lleguen lo antes posible a quienes la necesitan.

MENSAJE DE CONTE

En un mensaje publicado en su página de Facebook con motivo del 1 de mayo, Conte ha resaltado que "más de 4 millones volverán al trabajo a partir del lunes gracias a los primeros resultados de las medidas de contención". El primer ministro ha indicado que en esta semanas ha leído las cartas que le han hecho llegar los ciudadanos: "He intentado ponerme en vuestros zapatos y he notado todo el peso".

"No haré como que no he escuchado vuestros consejos, vuestras peticiones, vuestra rabia, vuestra angustia. No caen en saco roto, no son palabras al viento. Son más bien el viento que empuja más fuerte la acción del Gobierno", ha señalado el jefe de Gobierno, que se ha referido por sus nombres a varios de los autores de las misivas.

"El Estado, igual que todos los trabajadores, no se ha encontrado nunca ante una amenaza sanitaria y económica como esta", ha esgrimido Conte, defendiendo la actuación de su Gobierno y los fondos movilizados.

"Muchos han recibido un apoyo, otros lo recibirán en los próximos días", ha destacado, reconociendo que "ha habido y sigue habiendo algunos retrasos". "Pido perdón en nombre del Gobierno y os aseguro que seguiremos presionando para que los pagos y la financiación se completen cuanto antes", ha prometido.

MATTARELLA PIDE UNIDAD INSTITUCIONAL

Por su parte, el presidente del país, Sergio Mattarella, se ha referido a las extraordinarias circunstancias en que se celebra el 1 de mayo en el país y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la unidad. "No se olvida la angustia de las últimas semanas, bajo la violenta y veloz agresión del virus, ni que hemos superado los 200.000 contagios y que cada día debemos llorar a algunos cientos de víctimas", ha asegurado.

"Esto exige un clima responsable de leal colaboración entre las instituciones y en las instituciones", ha defendido el jefe de Estado, en un mensaje dirigido al Gobierno y las regiones, ante las diferencias expresadas en los últimos días respecto a cómo afrontar la reapertura del país.

"Se que podemos confiar en el sentido de responsabilidad de nuestros conciudadanos (…) para que, en las nuevas condiciones, sigan comportándose con la necesaria prudencia", pero para ello necesitan "indicaciones claras por parte de las instituciones de gobierno", ha añadido. Mattarella ha reconocido que Italia atraviesa "una época llena de dificultades" pero se ha mostrado convencido de que conseguirá "superarlas".