Directores de Infinity War y Endgame harán remake de Hércules

Los hermanos Russo, directores de las dos últimas entregas de los Vengadores de Marvel, Infinity War y Endgame, están desarrollando un remake en acción real de Hércules, el clásico de animación de Disney.

Según informa The Hollywood Reporter, los Russo no dirigirán el filme, sino que ejercerán de productores ejecutivos del mismo, tal y como hicieron en Tyler Rake (Extracion) el thriller de acción protagonizado por Chris Hemsworth que arrasa en Netflix.

Los directores, siempre muy activos en las redes sociales, han confirmado la noticia a través de una genial publicación de Instagram en la que se comparan con dos de los personajes de la película de animación: Pena y Pánico, los diablillos sirvientes de Hades.

El guión de este nuevo remake en imagen real de un clásico Disney estará a cargo de Dave Callaham, autor de los libretos de Wonder Woman 1984, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de Marvel y la secuela de la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo.

Habrá que ver si esta nueva versión conserva el marcado carácter musical de la cinta de animación o si, como ya ha ocurrido con Mulán, se centra más en las aventuras del personaje dejando de lado aquellas míticas canciones. De hecho, su tema central, No importan la distancia, estuvo nominado al Óscar a la mejor canción original.

Disney sigue así con su lucrativa carrera de resucitar sus clásicos de animación. Una lista que acumula numerosos taquillazos como Alicia en el país de las Maravillas, Maléfica, El libro de la selva, La Bella y la Bestia, Aladdin o El rey león.

Mulán, cuyo estreno se retrasó por la pandemia de coronavirus, se unirá pronto a esta lista en la que además de Hércules está previsto que pronto ingresen La sirenita, Cruella de Vil, Bambi, Pinocho o Campanilla, el hada de Peter Pan.

