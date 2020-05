Rally.- Carlos Sainz: "He hecho un buen acoplamiento a los 'raids', pero creo que soy más piloto de rallys"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El piloto español de rallys Carlos Sainz cree que se ha acoplado bien al mundo de los 'raids', como demuestran sus tres victorias en el Dakar, pero se sigue considerando "más piloto de rallys", mientras que, sobre su hijo Carlos, reconoce que vio que tenía "mucho talento y facilidad" para los coches

"Yo creo que soy más piloto de rallys que de 'raid', pero he hecho un buen acoplamiento a los 'raids'. Tienes que empezar de cero, aprender todo el tema de conducir sin notas, por terrenos como dunas fuera de pista, y eso no tiene nada que ver con los rallys", expresó Sainz en una entrevista con 'DAZN'.

El madrileño, ganador este año del Rally Dakar por tercera vez en su carrera, dejó claro que le gustaría "defender el título". "Pero me gustaría hacerlo con un coche que me permita defenderlo y luchar por el título", subrayó.

El 'Matador' aseguró que el mundo del deporte, "una de las cualidades que tiene que tener un deportista es ser humilde y tratar de ir en ese día a día buscando y tratando de mejorar". "El día que crees que eres un fenómeno te las van a dar todas en el mismo carril", advirtió.

Por otro lado, sobre la figura de su hijo Carlos, piloto de McLaren, confesó que siempre ha sido "muy crítico" y que ha procurado tener "cuidado con dos cosas". "Por supuesto que le hubiese apoyado al máximo siempre, pero sí es cierto que tratar de ver si tenía talento y facilidad es una de ellas y lo vi y me di cuenta de que tenía mucho talento y mucha facilidad; y la otra cosa que me preocupaba era ver si le gustaba de verdad o no", apuntó.

"En la época en la que corría el Campeonato del Mundo de Rallys a lo mejor me iba una semana o dos, volvía dos días y le preguntaba a Reyes (su mujer): '¿Pero cuándo ha aprendido esto?'. Y ella me dice: 'No, ahora lo hace mucho mejor"", relató sobre su hijo. "La relación de un padre y un hijo es complicada y en este caso, como no podría ser de otra manera, lo ha sido en ocasiones", remarcó.