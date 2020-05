Cultura.- Muere Sam Lloyd, actor de Scrubs y Cougar Town, a los 56 años

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Sam Lloyd, actor conocido por su participación series de televisión como Scrubs y Cougar Town, ha muerto a los 56 años. El pasado año el intérprete fue diagnosticado de un tumor cerebral y un cáncer de pulmón, según informa TV Line.

El encargado de confirmar la triste noticia ha sido Bill Lawrence, creador de Scrubs, la comedia en en la que Lloyd interpretó al abogado Ted Buckland durante 95 episodios. "Hoy tenemos muy presente en nuestras mentes a Sam Lloyd. Un tipo realmente amable y dulce. Será extrañado por mucha gente", escribió en un mensaje publicado en Twitter junto a una foto con el fallecido y otros compañeros de la sitcom.

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB

"Descanse en paz uno de los actores más divertidos con los que he tenido la felicidad de trabajar. Sam Lloyd hacía que me tronchara de risa cada vez que hacíamos una escena juntos", dijo Zach Braff, protagonista de Scrubs en un mensaje en Twitter.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG

— Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020