Katie: la perrita que imita las sirenas de los bomberos

Un auténtico karaoke canino es el que protagoniza Katie. La perrita, de raza galgo, imita el sonido de las sirenas del camión de bomberos. Ocurre en Australia y el simpático video se ha viralizado en redes sociales.

La agencia rusa Sputnik reseñó el fenómeno. En tiempos de pandemia, Katie es la atracción de su calle al apostarse en el porche de su casa cuando escucha, a lo lejos, el sonido del camión.

A medida que el camión se va a acercando, Katie parece afinar el oído. Y justo cuando la sirena se hace más fuerte, ella la sigue con su ladrido, largo y perfecto.

El diario británico Daily Mail informó que el video de Katie fue posteado por los Bomberos de Nueva Gales del Sur. "Todos necesitamos ayuda de vez en cuando, gracias Katie", escribieron junto a las imágenes.

Definieron a Katie como "aulladora de respaldo", a la labor que realizan en la zona. Estos equipos de bomberos trabajan incansablemente, por la sucesión frecuentes de incendios forestales.

Firefighters in north western #sydney are taking advantage of favourable weather to conduct important hazard reduction works near Glenorie. These burns are being done ahead of forecast cold, wet and windy weather. #NSWRFS pic.twitter.com/da7K4wYq8z

— NSW RFS (@NSWRFS) April 29, 2020