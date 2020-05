Baloncesto/NBA.- Willy Hernangómez: "En Charlotte me siento en casa, me recibieron con los brazos abiertos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El internacional español Willy Hernangómez ha asegurado que se siente como "en casa" en Charlotte Hornets, donde le recibieron "con los brazos abiertos", y se ha mostrado impresionado por la "determinación por ganar" del propietario de la franquicia, la leyenda Michael Jordan.

"En Charlotte me siento en casa, la gente aquí me recibió con los brazos abiertos desde el principio. Me gusta el clima, la comida y los aficionados que nos llevan apoyando desde el primer día", declaró durante una sesión de preguntas y respuestas en la cuenta oficial de Twitter de la NBA con motivo de la campaña 'NBA Together'.

El pívot madrileño lleva dos temporadas en la franquicia de Carolina del Norte y al final de este curso termina su contrato. "Hacemos todos los entrenamientos en casa unos seis días a la semana", dijo sobre cómo se entrena durante el confinamiento, que está pasando en su casa de Charlotte junto a sus hermanos Juancho, jugador de Minnesota Timberwolves, y Andrea, que milita en Fairfield Stags, de la NCAA.

"He tenido la oportunidad de entrenar con mi hermano y mi hermana. He tratado de hacer diferentes cosas y seguir el plan de entrenamiento de los Hornets. Estoy intentando mantenerme en la mejor forma posible, incluso mejor", añadió.

"Estar la cuarentena con mis hermanos ha sido increíble, pasando un buen rato con ellos. Hacía mucho que no estábamos juntos en el mismo edificio, como hace 6 o 7 años. Trabajamos y entrenamos juntos, es muy divertido estar con la familia y estar a salvo y sanos", prosiguió.

Por último, Willy habló del documental 'The Last Dance', que recuerda el impacto de Michael Jordan y sus Chicago Bulls. "Estoy bastante impresionado con el documental y la determinación por ganar de Jordan. Cómo convirtió a su equipo en una franquicia ganadora, siendo consistente durante tanto tiempo, algo que es sumamente complicado. Es impresionante cómo se protegía a sí mismo con mucha clase y educación a pesar de la insistencia de los medios de comunicación. Estoy enamorado del documental", concluyó.