¿Quién es el empresario que donó 1.000 mm de dólares para luchar contra el covid-19?

Un empresario donó 1.000 millones de dólares, el 28% de su riqueza, para la lucha contra el coronavirus. Es uno de los mayores accionistas de Twitter, y tiene una vida excentrica, informa el diario argentino La Nación.

No solo ha hecho la significativa donación. En su cuenta en Twitter ha colocado un enlace para rastrear a quién se ha entregado el dinero. Se llama Jack Dorsey y los medios se han hecho eco de su forma de vida "excéntrica".

Este empresario ha sido calificado como "soltero de oro". Tiene 43 años y no se ha casado, aunque ha tenido sonadas relaciones con algunas top model. "Kate Greer, Lily Cole y ahora Raven Corneil", son algunas de quienes han sido sus novias.

Entre los hábitos de Dorsey se encuentran la práctica de baños de hielo. "Come una sola vez al día, ayuna los fines de semana y medita durante horas", añade La Nación.

Ni carros ni yates. Dorsey camina diariamente a su trabajo, a 10 kilómetros desde su casa. El reporte del diario argentino agrega que lo que sí es fantástico es el sitio donde vive. "Una casa, valorada en 22 millones de dólares, asomada a la bahía de San Francisco", comenta.

Los mil millones de dólares serán destinados a "iniciativas de salud, educación e ingreso básico universal de las niñas", explica Cointelegraph.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020