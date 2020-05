Prensa.- RSF conmemora el día de la Libertad de Prensa recordando a más de 300 informadores encarcelados

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha conmemorado este domingo, día mundial de la Libertad de Prensa, recordando a los más de 300 periodistas encarcelados en todo el mundo bajo el lema "Periodismo en confinamiento", en referencia a las actuales medidas de reclusión por el coronavirus.

"En muchos países puedes acabar en la cárcel por contar la realidad, contradecir al poder, desvelar corruptelas o, simplemente, por expresarte de forma individual", lamenta la organización.

RSF recuerda particularmente a informadores como el bloguero Raif Badawi lleva más de siete años preso en Arabia Saudí por "insultar al Islam" o Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de los derechos humanos, que se encuentra en prisión desde mayo de 2015. Periodistas como los yemeníes Los periodistas yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al Mansouri, condenados por la insurgencia huthi "con arbitrariedad" pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pedimos de nuevo la libertad de todos los informadores profesionales o ciudadanos, blogueros y colaboradores de medios que están entre rejas por ejercer el periodismo, por contribuir al flujo libre de la información", han indicado.

"Queremos darles voz, pronunciar sus nombres, contar sus historias. Tienen que saber que no están solos y que no les hemos olvidado, que el #periodismoconfinado en las prisiones no es un periodismo abandonado", subraya el grupo.

RSF tiene constancia en 2020 de diez periodistas asesinados, un colaborador asesinado, 229 periodistas en la cárel, 116 internautas etre rejas junto a otros 14 colaboradores de todo el mundo.

LA UE ALERTA DE ATAQUES BAJO LA EXCUSA DEL VIRUS

La Unión Europea ha alertado este mismo sábado de ataques a los medios de comunicación en varios países del mundo usando la pandemia de coronavirus como coartada.

"Es preocupante que la pandemia se esté utilizando en algunos países como pretexto para imponer restricciones indebidas a la libertad de prensa", ha lamentado el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell.

Precisamente la propia RSF ha informado de este fenómeno en los últimos días, en especial en países como China, origen de la pandemia. En Europa se han vertido críticas sobre las restricciones en países como Hungría.

África tampoco queda exenta. La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este fin de semana que las autoridades somalíes han lanzado una campaña de intimidación a los periodistas del país al amparo de la lucha contra la pandemia de coronavirus en el país africano.

"A pesar de los riesgos y desafíos adicionales derivados de la pandemia, los periodistas y los trabajadores de los medios de todo el mundo continúan con su trabajo esencial, a veces en circunstancias difíciles", ha añadido.

Por contra, "son demasiados los países donde los periodistas tienen que lidiar con una legislación restrictiva, a veces atribuida a la emergencia, que frena la libertad de expresión y la libertad de prensa.