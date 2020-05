AMLO, fuera de la realidad ante pérdida de empleos: Damián Zepeda

Luego de que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) previera la pérdida de hasta dos millones de empleos en mayo por el coronavirus, el senador panista Damián Zepeda consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está fuera de la realidad porque sus decisiones no están acorde al grado de la crisis.

En entrevista con Publimetro, el legislador urgió a la creación de una Ley de Emergencia Económica que, en realidad dé apoyo a la clase trabajadora, porque la política de AMLO fue sólo un discurso más allá de un sostén para la población económicamente activa.

¿Coincide con la cifra prevista de pérdida de empleos?

– La cifra es muy grave y muy real. Me parece que incluso puede llegar a ser peor porque sólo contempla a trabajadores formales, pero sí es un estimado realista y por más que el gobierno esté con buenos deseos de que las empresas se hagan cargo, sin apoyos no tienen ingresos y no alcanzan a mantener su plantilla porque fueron cerradas.

¿Es correcta la política económica de AMLO?

– No existe, lo que salió a decir fue un discurso; desconozco por qué tiene tanto rechazo a la clase trabajadora, pero salió a decir una bola de generalidades. Entonces, no hay apoyo para la población económicamente activa de este gobierno porque los programs sociales que tiene, que qué bueno que existan ahorita porque son transferencias directas, no le pegan al trabajador.

¿Cuáles serían las alternativas?

– Lo sensato, lo lógico, lo que deberíamos hacer ya, es aprobar una Ley de Emergencia Económica que incluya, primero, un ingreso básico universal; segundo, prorroga fiscal para fuentes de empleo; y tercero, extension del ISR para la micro y pequeña empresa. Este es un paquete de política para subsistir ahorita o salir del bache y luego deberá venir un programa de crédito real, fuerte, no la vacilada que trae de tandas que sólo endeuda a la fuente de empleo.

¿Qué opina del optimismo del gobierno?

– Me parece que está fuera de la realidad el presidente, me puede mucho decirlo, pero esa es mi conclusión, su decisiones no están acorde al grado de la crisis, él está en su lógica de su Cuarta Transformación y no está viendo que el país pasa por una profunda crisis económica; se está derrumbando y se debería aprobar ya la Ley de Emergencia Económica que reoriente todo hacia acciones específicas.

¿Cuál sería el llamado del PAN?

Mi llamado es que, así como la sociedad civil y los partidos de oposición presionaron para impedir que Andrés Manuel se hiciera de facultades discrecionales para el manejo del presupuesto, así usemos esa misma presión para lograr una Ley de Emergencia Económica que incluya, entre otros, el ingreso básico universal (de tres mil 207 pesos al mes) que pudiera dar un alivio al trabajador y a las empresas porque si se despide a dos millones de personas no tendrán ingreso y cuando acabe la crisis tampoco van a tener en donde trabajar.

