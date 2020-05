Una escultura de un tigre movilizó a la policía en el Reino Unido

La cuarentena en el Reino Unido ha dejado inéditos momentos. Uno de ellos se vivió en Kent, al sur de Inglaterra. Fue allí donde se movilizó la policía, incluso con un helicóptero, porque vecinos denunciaron que había un tigre en un jardín.

The Guardian publicó una extensa crónica con la hilarante historia. Informaron que alguien vio, en el jardín de Juliet Simpson, un gran felino echado en el césped. También, que ante el aumento de la presencia de animales en zonas urbanas, pensaron que podía ser cierto.

"Cuando me di cuenta, tenía un helicóptero sobre la cabeza", dijo la escultora. "No hubo ni que dispararle ni capturarlo, era una estatua hecha con alambres y resina", agregó el portal español 20 minutos.

"Mi abuela es escultora", escribió Martha Simpson en Twitter. "Diez policías y un helicóptero fueron a su bosque a capturar a un tigre. Este es el tigre", publicó, junto con las fotografías.

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS

— Martha (@marthasimpson__) May 2, 2020