OVNIS: Japón diseña protocolo de respuesta ante un "avistamiento"

El anuncio del Pentágono en Estados Unidos donde confirmó la presencia de objetos no identificados en unos videos que compartió en su sitio web, ha generado que gobierno como el de Japón diseñen un protocolo de respuesta efectiva ante este tipo de situaciones.

La información fue dado a conocer por el medio local, NHK, que señaló que el ministerio de Defensa diseñan un plan de respuesta ante un avistamiento de este tipo en su territorio.

De acuerdo con el medio, el ministro de Defensa japonés, Kono Tara aseguró que no cree en Ovnis, pero igual se preparan protocolos de acción en caso de que se presente un objeto no identificado.

Tom DeLonge, de vocalista de Blink-182 a investigador de Ovnis El ex vocalista ha logrado consolidar su proyecto de investigación de Ovnis y ha convertido su organización en toda una referencia en EE UU.

Reacciones al material presentado por Estados Unidos

La semana pasada el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en un comunicado calificó a los objetos que se observan en unas grabaciones presentadas omo "fenómenos aéreos no identificados".

Los videos titulados "FLIR.mp4", "GOFAST.wmv" y "GIMBAL.wmv" ya fueron reconocidos por la Armada de Estados Unidos en septiembre del año pasado.

Sin embargo, en esta nueva comunicación, Estados Unidos revela que la publicación de los videos es para "aclarar cualquier idea errónea de la sociedad sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos".

Según el Departamento de Defensa el material cuya grabación corresponde a 2004 y 2015 "no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados".