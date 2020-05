Ciencia.-Abril de 2020, a la par con el de 2016 como el más cálido registrado

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

A nivel mundial, abril de 2020 estuvo a la par con el abril más cálido anterior registrado (abril de 2016), con temperaturas particularmente superiores al promedio en el norte y centro de Eurasia, partes de Groenlandia y la Antártida, pero notablemente por debajo del promedio en grandes partes de América del Norte.

Además, en Europa, las temperaturas estuvieron muy por encima del promedio en varios países occidentales, pero por debajo del promedio en el noreste, según el informe de temperaturas globales difundido este martes por el Copernicus Climate Change Service (C3S) .

Las temperaturas para abril de 2020 fueron muy superiores a la media en varios países de Europa occidental. MeteoSwiss informó una temperatura promedio de abril para Suiza que fue 3ºC más cálida que el promedio de 1991-2020 y casi 5ºC más cálida que el promedio de 1871-1900. Solo abril de 2007 fue sustancialmente más cálido. Météo-France informó el tercer abril más cálido del país en un registro que se remonta a 1900.

Las temperaturas en otros lugares de Europa fueron menos extremas. Las condiciones más frías que el promedio en el este del continente estaban en marcado contraste con las temperaturas muy superiores al promedio experimentadas allí a fines de otoño e invierno de 2019/20.

Fuera de Europa, las temperaturas fueron más altas que el promedio en gran parte de Siberia, el norte y el centro de la costa de Groenlandia y partes de la Antártida, la costa de Alaska y el Océano Ártico. Las temperaturas también estuvieron muy por encima del promedio en México, partes del centro y noroeste de África y el oeste de Australia, según un comunicado..

Las temperaturas estuvieron muy por debajo del promedio en el centro de Canadá. Varias otras regiones de tierra, incluidas partes del sur y sureste de Asia, estaban un poco más frías de lo habitual.

Aunque las temperaturas estuvieron un poco por debajo del promedio en las regiones de todos los océanos principales, las temperaturas del aire sobre el mar fueron predominantemente más altas que el promedio de 1981-2010. Esto fue más marcado para algunas regiones sobre el Océano Pacífico nororiental y sudoriental.

Las temperaturas globales estuvieron muy por encima del promedio en abril de 2020, convirtiendo al mes en uno de los dos abril más cálidos registrados: 0,70 ° C más cálido que el promedio de abril de 1981-2010; más frío que abril de 2016, el abril más cálido en este conjunto de datos, por un insignificante 0,01 ° C; más cálido en 0,08 ° C que en abril de 2019, el tercer abril más cálido.

Las anomalías de la temperatura media europea son generalmente más grandes y más variables que las anomalías globales, especialmente en invierno, cuando pueden cambiar en varios grados de un mes a otro. La temperatura media europea para abril de 2020 fue más alta que la media de 1981-2010, pero solo alrededor de 0.6 ° C, un valor excedido doce veces en abril desde el cambio de siglo.