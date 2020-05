Rodean a la CDMX otros dos mil 400 casos de Covid-19

Además de los seis mil 785 casos confirmados de Covid-19 que se tienen en la CDMX, hay otros casos que rodean a la capital del país y que ya prendieron las alarmas en algunas zonas.

Con un corte a la mañana de este 5 de mayo, en los 16 municipios del Estado de México y Morelos que rodean a la capital del país se tienen contabilizados dos mil 394 casos del virus.

La preocupación radica en algunas zonas porque no hay cercos sanitarios que dividan a las entidades para prevenir los contagios. Incluso, algunos vecinos de Gustavo A. Madero, por ejemplo, han denunciado que a pocos metros de ellos, ya en el estado de México, la gente no respeta el confinamiento social y no utiliza cubrebocas o alguna otra medida de seguridad para ellos y las demás personas.

Por Covid-19 cancelan escenificación del 5 de mayo en el Peñón de los Baños Esta escenificación reúne a más de 15 mil personas en calles de la alcaldía de Venustiano Carranza

Los municipios mexiquenses que más casos de Covid-19 tienen y que colindan con la CDMX son: Nezahualcóyotl con 561, Ecatepec tiene 535, Naucalpan 309 y Tlalnepantla 256 casos. A su vez, las alcaldías con más casos del virus que colindan con el estado de México son: Iztapalapa con mil 262, Gustavo A. Madero con 847 y Tlalpan con 579.

Para tratar de frenar los contagios, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Hugo de la Rosa García, y el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, firmaron un convenio para activar acciones preventivas como la desinfección permanente de unidades y derroteros del transporte público que comparten y la instalación del módulos de orientación sanitaria en las zonas limítrofes.

De la Rosa García pidió a todos los alcaldes y presidentes municipales de la región oriente de la zona metropolitana unirse al esfuerzo de coordinar este tipo de acciones “pues el avance del virus no reconoce límites territoriales y se propaga con rapidez con más de cuatro mil casos confirmados al momento en toda la zona”.











Publicidad











En tanto, la alcaldía de Iztapalapa también ha realizado acciones conjuntas con el municipio de Neza para evitar la propagación del virus, la más importante ha sido la no instalación del mercado de Texcoco, el cual es limítrofe entre estas dos zonas.

En tanto, en los límites de Miguel Hidalgo y Naucalpan se han realizado sanitizaciones en puntos de mayor afluencia como como los centros comerciales de la zona del exToreo.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha informado que no se puede dividir a la Ciudad de México de los municipios conurbados para hacer frente a esta emergencia, por eso se trabaja en conjunto con las autoridades del Estado de México y del gobierno federal para atender este virus.

De igual forma, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, aseguró que debido a la gran movilidad de personas en la zona conurbada del Valle de México, se toman decisiones en colaboración con autoridades de la CDMX y federales enfocadas en prevenir la propagación del Covid-19 en esta región, pues consideró que juntos es como se debe hacer frente a esta pandemia y salvar más vidas.

Lo más visto en Publimetro TV: