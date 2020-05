Cultura.- Grant Gustin se sincera sobre su incierto futuro en The Flash

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La sexta temporada de The Flash terminará antes de lo previsto por la pandemia de coronavirus y la ficción regresará posteriormente con una séptima entrega, confirmada el pasado enero. Sin embargo, el futuro del actor en la serie está en el aire, ya que su contrato finalizará tras la temporada 7 y por el momento no ha cerrado su permanencia.

"Las negociaciones ya habían comenzado para rodar una octava y novena temporada, pero luego ocurrió esta pandemia y todo se paró", explicó el intérprete a ComicBookMovie.com. "No sabemos cuándo volvemos y no sé cuándo vamos a continuar las negociaciones", agregó.

Además, parece que Gustin está ansioso por poder explorar otras facetas de su carrera, algo que le ha impedido el calendario de The Flash. "Tenía fe desde el principio en que la serie iba a estar por un tiempo. Hay muchas cosas que siento que me he perdido. The Flash ha sido increíble, pero ahora llevamos seis años más los últimos cuatro parones. He tenido un proyecto que ha fracasado debido a The Flash. Hay muchas oportunidades que han desaparecido debido a conflictos de calendario. Simplemente no se puede tener todo", confesó.

El final de la sexta temporada de The Flash se emitirá en The CW el próximo 12 de mayo. El showrunner Eric Wallace ya ha dado detalles del desenlace, señalando que será "uno de los episodios más grandes con una de las batallas más grandes" de la historia de la serie. Puede que Gustin abandone pronto su rol como el corredor escarlata, pero Warner Bros. ya tiene planeada la película en solitario del personaje, encarnado por Ezra Miller, para 2022.