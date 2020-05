Dan marcha atrás a construcción de morgue provisional en Jalisco

Luego de cuatro protestas por parte de vecinos de la colonia Miramar, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anunció que no seguirán adelante las obras de adecuación para que el estacionamiento del Hospital de Cancerología pudieran ser usadas como morgue provisional

Desde hace dos semanas, el inmueble en obra gris ubicado entre las calles Puerto Gauymas y Volcán Quinceo comenzó a ser intervenido por el gobierno del Estado para que el sótano albergue gavetas y espacios para recibir cadáveres ante un eventual incremento de fallecimientos por el coronavirus.

No obstante, tras el anuncio el pasado 29 de abril, los vecinos se inconformaron, manifestando preocupación en el tema sanitario por el manejo de los cuerpos. En total se realizaron cuatro protestas, bloqueos del Periférico y abandono de las mesas de socialización.

“No se va hacer la obra de adecuación para poder habilitar este espacio para el manejo de los cuerpos durante la crisis sanitaria, lo vamos a hacer en otro lado para que podemos evitar la atención y preocupación de la gente de estas colonias (…) Sin embargo quiero aclarar una cosa, este espacio se iba a habilitar por si se necesitaba, que no se nos olvide eso. Hasta ahora no se necesita y espero que no se necesite, era una adecuación temporal que obviamente tendría todas las medidas de protección para que no hubiera ningún riesgo para las personas pero también es muy fácil que con otro tipo de intención se quiera generar, como ya lo expliqué, miedo y preocupación en la gente, vamos a evitar eso”.

Alfaro defendió la idea de instalar la morgue en este edificio y afirmó que se eligió el lugar para agilizar los trámites administrativos y dar un trato digno a los fallecidos.

FOTO: Gobierno de Jalisco

Obra polémica