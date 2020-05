Economía.- Aerolíneas Argentinas y Austral se fusionarán en una única compañía aérea

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Aerolíneas Argentinas y Austral se fusionarán en una única compañía aérea, con el objetivo de buscar una mayor eficiencia operativa, un crecimiento más ordenado y un ahorro de millones de dólares, según informó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, en su cuenta de Twitter.

El presidente ha afirmado que la duplicación de estructuras en este contexto "no tiene razón de ser". Además, ha declarado que se crearán dos nuevas unidades de negocio, una de cargas, a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghái (China), y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros. Según Ceriani, ambas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados.

Ceriani explica que esta acción se deriva del entorno marcado por la crisis mundial del Covid-19, que impactó "de lleno" en la industria aerocomercial. "La situación es muy complicada, aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado. Un tremendo impacto del que Aerolíneas Argentinas no es ajena", ha apuntado.

"En este contexto, tenemos que tomar las medidas necesarias para que la compañía opere con su máxima eficiencia y atacar las improductividades estructurales para alcanzar los estándares de la industria", ha añadido.

El presidente de la compañía ha asegurado que en el entorno actual "muchas aerolíneas del mundo desaparecerán", mientras que otras aplicarán "ajustes salvajes" para intentar sobrevivir. "Nosotros tenemos un plan de crecimiento y transformación. Pero ese crecimiento solo puede materializarse sobre un esquema de trabajo eficiente y sostenible", ha apuntado.

"El Estado invierte en su aerolínea de bandera porque genera beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada. Pero ante una crisis profunda como la generada por la pandemia, aún las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades", ha matizado.

"Si no logramos adoptar las mejores prácticas de la industria no tiene sentido crecer. Las compañías que no se adaptan a las necesidades de sus tiempos desaparecen", ha apostillado.