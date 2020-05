Fútbol.- Gago sufrió "una reacción alérgica" durante el ataque al bus de Boca antes de la final de la Libertadores

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El mediocentro argentino Fernando Gago, actualmente en Velez Sarsfield, confesó haber sufrido "una reacción alérgica" cuando el autobús de Boca Juniors fue atacado con gas pimienta por hinchas de River Plate cuando se dirigían a jugar al Monumental a jugar la vuelta de la final de la Copa Libertadores.

"Yo me preguntaba: '¿Cómo pueden obligarnos a jugar un partido?'. Ese día yo sufrí una reacción alérgica, fui alérgico a lo que me tiraron y me hinché. Me tuvieron que dar corticoides, que estaba prohibido, pero preferí vivir antes que dar positivo en el control antidopaje", explicó Gago a en una entrevista al programa '90 Minutos' de Fox Sports Argentina.

El mediocentro apuntó que aquello fue "lo más grave" que le ha pasado "a nivel de seguridad de un equipo de fútbol, sin dudas". "Fue una locura. Nunca piensas que va a pasar eso, son situaciones de las que debemos aprender como sociedad", remarcó.

El exjugador del Real Madrid juega actualmente en Velez, aunque tiene claro que Boca Juniors es su "casa". "Me crié allí desde los ocho años hasta los 20, luego volví otros cinco. Boca me crió como jugador y como persona y tengo grandes amigos ahí", subrayó, dejando claro que no se fue "mal" del conjunto xeneize.

Por otro lado, habló su relación con Leo Messi y Cristiano Ronaldo. "A Leo le conozco de la Sub-20 y la relación es más de amistad, de muchos años compartiendo concentraciones, competiciones en la selección", relató. "Y con Cristiano me tocó vivir tres, cuatro años.. Es difícil decir cómo es cada uno porque la relación es distinta", advirtió.

"Yo soy amigo de Leo, puedo mandarle un mensaje hoy y charlamos. Con Cristiano era una relación de compañero, dentro del vestuario, nos juntábamos a comer en las reuniones de equipo, pero no personalmente porque cada uno tenía sus amistades, es normal. Nosotros cuando estamos en Europa tratamos de juntarnos más con argentinos por afinidad, por convivencia", sentenció.