La historia de maltrato tras el "mono robaniños" que se hizo viral

El video se hizo viral porque mostraba a un mono, tripulando una pequeña moto e intentando robarse una niña. Pero, detrás de las imágenes, hay una historia de maltrato animal, reseña el diario argentino Clarín.

Ocurrió en Indonesia. Todo se trata de un espectáculo común, aunque prohibido por las autoridades. "El mono enmascarado se llama el show. Los primates son entrenados", cuenta Russia Today.

El material muestra a un primate que, a toda velocidad, "conduce" una moto. Cae del vehículo cerca de una niña y la atrapa, corriendo con ella. La pequeña cae y el mono reintenta el secuestro, tras lo cual la niña escapa.

Monkey rolled in on a motorbike and snatched the baby up on sight like an opppic.twitter.com/TA3FASUgxy

— AJ (@AJ_AKH) May 4, 2020