Pega alza en productos y alimentos a casas de asistencia

Los poblanos que han optado por tener a sus adultos mayores en una casa de asistencia privada destinan en promedio 10 mil pesos al mes; durante la pandemia por el Covid-19 estos hogares han cerrado sus puertas a las visitas de familiares y a más usuarios, además de que su operación se ha complicado debido a la alza en precios en alimentos y productos de limpieza.

Leticia Porter es dueña de “Hogar Esperanza”, una estancia y guardería para adultos de la tercera edad, con una capacidad máxima para 12 personas, en donde además de ofrecer hospedaje y alimentación se imparten clases de Tai Chi, Yoga, fisioterapia, entre otros.

“En estos momentos las enfermeras y yo hacemos la labor de darles clase de algo, alguna manualidad, así nos la pasamos, son tres enfermeras, un cocinero y yo en la administración”, dijo en entrevista con Publimetro.

Indicó que desde el inicio de la contingencia sanitaria cada empleado ha adoptado las medidas de higiene ordenadas, así como la sanitización del espacio, a la par se acordó prohibir las visitas de familiares en lo que dura la pandemia.

Explicó que aunque no ha habido casos de personas que quieran retirar a sus adultos mayores, algunos han comentado que la situación económica es difícil.

“Son diferentes causas por las que llegaron, algunas personas por sí mismas que buscaron lugar para no vivir solas y me escogieron como su casa, la otra es porque algunos familiares no pueden con el cuidado”, comentó.