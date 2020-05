Personal médico concentra el 20% de los contagios de Covid

En Puebla, el 20% de los contagios por Covid-19 han sido en el personal del área de la Salud, contabilizando 160 casos positivos de los 817 registrados hasta este martes, así lo informó el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, el funcionario estatal detalló que tienen registro de 94 médicos (12%) y 66 enfermeras (8%) que han sido contagiadas con el virus, y aunque no especificó cómo lo adquirieron, desde el mes pasado descartó que en los hospitales se estén registrando casos de infección cruzada por la atención directa de un paciente hospitalizado, sino más bien por el contacto con el exterior.

Destacó que la transmisión comunitaria ya es del 91%, por lo cual ha incrementado el número de contagios, 25 más en un día; del total siguen vigentes 214 que aún no cumplen con el periodo de tratamiento, al momento hay 75 personas en terapia intensiva y suman 175 fallecidos por dicha enfermedad.

También se tiene contabilizado que 123 personas que laboran en diversas instancias, tanto gubernamentales como privadas, y 116 amas de casa.

Por otro lado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) más serán adaptados para atender pacientes con Covid-19; no obstante, apuntó que en estos centros no se atenderán a los casos de terapia intensiva, pues no se cuenta con el equipo necesario.

Los siguientes centros de salud que serán adaptados son el de Tlaxcalancingo, San Francisco Totimehuacan, Cholula, Sanctorum, Romero Vargas, San Sebastián Aparicio, San Felipe Hueyotlipan, Santa María Xonacatepec, La Libertad y Amozoc.

A este proceso se suma el Hospital de Traumatología y Ortopedia y el de Cholula que ya operan como Hospital Covid, el Hospital General de Atlixco y el de Izúcar de Matamoros, como parte de los 12 anunciados previamente, para llegar a un total de 22.