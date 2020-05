Tiene 5 años y condujo en solitario el auto de sus padres por una autopista

La Policía de Utah detuvo a un niño ¡de cinco años! que logró conducir el auto de sus padres por una autopista. "Había discutido con su mamá porque ella le dijo que no le compraría un Lamborghini", informó el diario La Opinión, de California.

"La policía de tráfico practicó una detención pensando que era un conductor discapacitado", informó la Policía de Utah en su cuenta en Twitter. "De alguna manera llegó a la autopista en el auto de sus padres", agrega el reporte.

La distancia entre la casa del niño y la rampa de la autopista es de aproximadamente dos millas (3,2 kilómetros), se informó. El niño dijo que iba a California a comprarse un Lamborghini.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

