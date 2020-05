El Día de las Madres en Jalisco será de preferencia sin visitar a mamá

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, se avisora una celebración del Día de las Madres atípica. Autoridades de los cinco municipios metropolitanos homologaron sus acciones e informaron que para evitar aglomeraciones, todos los cementerios van a permanecer cerrados al público. Solamente se permitirán ingresos para inhumaciones y no más de 10 personas por servicio funerario.

Del mismo modo, las autoridades informaron que el los negocios de comida que estén abiertos deberán evitar en todo momento aglomeraciones, en tanto los restaurantes, que el Día de las Madres es si mejor fecha de ventas, este año no podrán permitir el paso de comensales y todos los servicios deberán ser productos para llevar.

FOTO: Publimetro

Se informó además que por ser giros no esenciales, no podrán estar abiertos negocios de flores ni regalos, tanto fijos como ambulantes, aunque se abrirá la posibilidad que dichos comercios puedan estar laborando si son regalos para llevar. Los especialistas no obstante recomiendan otras cosas: “Si bien la autoridad va a implementar muchas medidas, es importante que la misma gente haga conciencia de lo que implica esta pandemia.

Si las personas han estado en la calle o expuestas al virus por no acatar al 100 por ciento el aislamiento, es muy recomendable evitar también las visitas a casa de las madres, sobre todo si pudieran darse aglomeraciones o si la jefa de familia es de tercera edad, porque se le podría estar exponiendo a un contagio”, señaló David López, médico en terapia pulmonar.

Las autoridades de los cinco municipios metropolitanos adelantaron que desde mañana y hasta el domingo habrá operativos para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, pero además se estará supervisando que no abran otros giros no esenciales como mueblerías, zapaterías o tiendas de ropa para aprovechar esta fecha.

Los panteones de Guadalajara