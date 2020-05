Restaurantes de la CDMX tendrán menús virtuales

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentado de la CDMX (Canirac), Marco Antonio Buendía, precisó que trabajan en la implementación de menús virtuales.

Explicó que están planteando en una serie de medidas de higiene y seguridad para que, una vez que regresen a la actividad, puedan hacerlo de la mejor manera

Para ello -dijo- están pensando en quitar los menús manuales que hay en las mesas para que la gente no se contamine.

“Vamos a hacer menús virtuales con un Código QR en donde probablemente el mesero traiga colgado el código y con los celulares que traigan las personas van a poder escanearlos, y ver el menú en su teléfono, esa es la idea principal. La otra es poner el menú en manteletas desechables, pero debemos ser más ecológicos y no gastar tanto papel”, comentó.

Sostuvo que de aquí en adelante deberán cambiar su actitud y servicio para ofrecer condiciones de seguridad e higiene que sean óptimas para los comensales.

En este sentido, señaló que en la CDMX hay aproximadamente 45 mil negocios que se dedican a la venta de la comida, el 90% cerró y el resto se mantiene brindando el servicio para llevar.

Precisó que después de que se levante el aislamiento harán un corte de caja para ver cuántos establecimientos van a bajar su cortina definitivamente.

“Estamos esperando que pase la restricción y nos informen los que definitivamente ya no van a abrir, ahorita no tenemos información de alguien que pretenda cerrar algún establecimiento, todavía no lo sabemos”, expuso Marco Antonio Buendía.

