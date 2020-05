Tenis.-Boris Becker: "El parón beneficia más a Djokovic, Nadal o Federer que a los jóvenes"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El extenista alemán Boris Becker cree que el parón en el tenis debido al coronavirus, e incluso un cierre anticipado de la temporada, beneficia más a los 'veteranos' Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer que no a los más jóvenes, menos expertos en la autogestión.

"Creo que el parón beneficia más a (Novak) Djokovic, (Rafa) Nadal, Federer porque saben qué hacer y cómo gestionarse, y no creo que cambie tanto su estado de forma", manifestó Becker en declaraciones a 'Sky Sports'.

Además, el seis veces ganador de un Grand Slam consider que, si finalmente se pierde el año, a quien más beneficiaría sería al suizo. "No creo que sea malo para Federer, porque realmente no habrá abusado de su cuerpo otro año más, de alguna manera habría ganado un año", opinó.

"Creo que también es bueno para Andy Murray porque le da más tiempo para regresar y prepararse físicamente para 2021", comentó sobre el escocés, que intenta regresar a la elite del tenis tras una posible retirada anulada y su vuelta al circuito, superadas sus lesiones de cadera.

Por otro lado, los nuevos ídolos surgidos de la 'Next Gen', como su compatriota Alexander Zverev o el griego Stefanos Tsitsipas, podrían sufrir más. "Pierden un año de coger experiencia y de jugar partidos importantes", manifestó.

En cuanto al futuro de la temporada, Becker opinó que si se puede celebrar el US Open o Roland Garros, tirará adelante. "Creo que mucho depende de la decisión sobre el US Open y Roland Garros, pero si no se juegan, no creo que tengamos tenis el resto del año", vaticinó.