Tenis.-Feliciano López: "Hay una pequeña posibilidad de que el Mutua Madrid Open se celebre a final de año"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El jugador español de tenis y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, aseguró que existe "una pequeña posibilidad" de que el torneo madrileño se celebre a "final de año", aunque reconoció que se trata de una opción "pequeñita" sin ofrecer las hipotéticas fechas del único Masters 1000 que se celebra en España.

El toledano lamentó que no se pueda estar disputando el Mutua Madrid Open en estas fechas, estaba previsto del 1 al 10 de mayo, pero dejó la puerta abierta a un reajuste del calendario a final de la temporada. "Hay una pequeña posibilidad de que se celebre a final de año. Es pequeñita", dijo Feliciano en su entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3.

"Si no podemos hacerlo, será el próximo año. Estamos muy tristes, pero todo el mundo ha sido muy comprensivo con la decisión. Desde los jugadores, patrocinadores, etc, porque lo primero es la salud", añadió el director del Mutua Madrid Open, cuyo cargo estrenó el pasado curso dando el relevo al mítico Manolo Santana.

Además, Feliciano López destacó el "gran trabajo" que ha tenido estos días con la organización del torneo virtual que han ganado Murray y Bertens. "Hemos hecho un torneazo que ha sido un gran éxito con jugadores de máximo nivel jugando desde su casa. Bertens es la vigente campeona real. Lo ha ganado de las dos maneras", subrayó.

Por otro lado, el jugador manchego dijo que no confía en que el tenis pueda recuperar pronto su actividad. "No soy muy positivo porque el tenis tiene un problema grande que otros deportes no tienen. Es un deporte muy global. Intervienen jugadores de muchos países diferentes en un mismo torneo", apuntó.

"El mundo necesita estar abierto completamente para que todos los tenistas podamos circular libremente. Tenemos que tener la seguridad de que todos podamos competir en igualdad de condiciones. No sería justo que un español, por ejemplo, viajase a un torneo y un americano, no. Creo que los tenistas vamos a ser de los últimos en recuperar la actividad", zanjó.

Por último, el actual campeón de la Copa Davis fue preguntado por cómo está viviendo el confinamiento en este tiempo de coronavirus. "Una de las cosas positivas que he sacado ha sido disfrutar de estar en casa más de dos semanas seguidas. Es algo que no he podido hacer durante 20 años en mi vida. Quiero sacar algo bueno de este momento tan difícil", sentenció.