Barbie presenta sus nuevas muñecas inspiradas en Star Wars

Barbie ha logrado adaptarse a diversas tendencias y culturas con el fin de convertirse en una muñeca más global, pues actualmente existen decenas de ediciones como la inspirada Frida Kahlo o la Barbie Día de muertos. Pero esta ocasión, Mattel volvió a sorprender al mostrar más de su colección inspirada en la exitosa saga Star Wars.

El pasado 4 de mayo Star Wars conmemoró su Día Internacional, en el que millones de fanáticos de todo el mundo se unieron para celebrarlo de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus. Por lo que Mattel no se quiso quedar atrás y dio a conocer cuatro nuevas muñecas de su colección de Star Wars que han impactado a todos.

Estas nuevas Barbies están inspiradas en los personajes más emblemáticos de Star Wars como Chewbacca, C-3PO, Rey, los Stormtroopers que se suman a las ya creadas como son Leia, R2D2 y Darth Vader.



"La Fuerza galáctica de la moda muestra sus destellos ¡Las nuevas #StarWars por #Barbie Dolls! Inspirada en el arte conceptual original de las películas, la colección reimagina personajes icónicos a través de un filtro de alta costura", destaca el mensaje de la empresa. Los fanáticos de Barbie podrán preordenar por medio de Amazon y la tienda on line de Barbie.

