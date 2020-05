Ciencia.-Space X trabaja en un Starlink 'oscuro' que no moleste a los astrónomos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

SpaceX realizará cambios en cómo se lanzan sus controvertidos satélites Interlink de acceso a Internet, cómo orbitan la Tierra e incluso lo reflexivos que son con la luz solar para minimizar el impacto que tienen en la astronomía. Desarrolla un prototipo 'DarkSat' que reduce su reflectividad en casi la mitad.

La aparición de estos nuevos satélites en el cielo –que empezaron a lanzarse en tandas hace un año y ya suman 422 en órbita– ha generado una gran controversia entre los astrónomos aficionados y la comunidad astronómica por igual. De hecho, la Royal Astronomical Society (RAS), la American Astronomical Society (AAS), la International Astronomical Union (IAU) y el National Radio Astronomy Observatory (NRAO) han publicado declaraciones oficiales sobre Starlink y otras constelaciones propuestas de acceso a Internet proporcionado desde la órbita.

Los cambios, difundidos por la firma de Elon Musk, fueron el tema de una presentación realizada durante Astro2020 (Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics 2020) organizada por la National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine de Estados Unidos, informa Universe Today.

El problema básico es que cuando los satélites orbitan la Tierra, atrapan y reflejan periódicamente la luz del Sol, particularmente cuando salen de la sombra de la Tierra y entran en la luz solar directa (que tiene lugar durante su fase de "elevación de la órbita"). Es en este punto cuando los satélites activan sus propulsores para elevar su altitud cada pocas semanas para asegurarse de que no experimenten la descomposición orbital. Starlink se despliega a una órbita tan baja como 550 kilómetros de altitud.

DARKSAT

SpaceX ha indicado que la compañía está trabajando en asociación con varias organizaciones para implementar una serie de cambios. Están probando un satélite experimental que es menos reflectante que los modelos anteriores, que se llama apropiadamente "DarkSat". Esta clase de satélite aprovecha una matriz en fase oscura y antenas parabólicas para reducir el brillo en un 55% estimado.

Sin embargo, también están buscando implementar una "solución de visera" para abordar el problema del calor ya que los satélites oscuros pueden brillar intensamente en el infrarrojo debido a la forma en que la pintura negra absorbe la radiación. Las antenas parabólicas (que son blancas y difusas) también tendrán cubiertas con forma de visera para reducir la cantidad de luz que reflejan. El primer prototipo VisorSat se desplegará este mes y para junio, todos los satélites futuros tendrán un visor.

En segundo lugar, SpaceX tiene la intención de implementar cambios en la forma en que sus satélites se mueven desde la inserción hasta el estacionamiento y luego en la órbita de la estación. Actualmente, la compañía está probando una maniobra en la que el satélite se rueda para que esté en el mismo plano que el vector del Sol. Esto tendrá el efecto de reducir el área de superficie que recibe luz, reduciendo así la cantidad de luz reflejada.