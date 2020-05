Coronavirus.- Australia advierte sobre la teoría de EEUU: "No hace mucho del fiasco de las armas de destrucción masiva"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Australia ha expresado este jueves su preocupación por la teoría estadounidense que señala que el origen del coronavirus se encuentra en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, por lo que ha instado a actuar con precaución y ha recordado que "hace no mucho tuvo lugar el fiasco de las armas de destrucción masiva".

"No podemos repetir los errores del pasado. El fiasco de las armas de destrucción masiva no fue hace mucho", han aseverado fuentes de seguridad al diario local 'The Sydney Morning Herald' en relación con lo sucedido en 2003 en Irak.

La alerta ha ido aumentando paulatinamente en Canberra a raíz de las acusaciones vertidas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra China y su "mala gestión" de la pandemia. Para Australia, existe una gran posibilidad de que este tipo de teorías y acusaciones cruzadas acabe echando por tierra los intentos de acabar con la venta de animales exóticos y los mercados de animales salvajes tanto en el gigante asiático como en el resto del mundo.

El primer ministro, Scott Morrison, ha reiterado que la postura de Australia, que ha instado a la apertura de una investigación independiente sobre el origen de la pandemia, es "consistente".

"Sabemos que el virus empezó en Wuhan y que el escenario más probable es que esté relacionado con los mercados de animales salvajes", ha señalado en varias ocasiones.

Hace unos días, el propio Morrison escribió a los líderes del G20 con el objetivo de lograr su apoyo para llevar a cabo una pesquisa al respecto. Esta misma semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha indicado que existen "grandes indicios" de que la pandemia de coronavirus se originó en el laboratorio chino, pero no ha aportado datos al respecto.

Las agencias de Inteligencia australianas han cuestionado la teoría de Estados Unidos que vincula el origen de la pandemia al laboratorio, dada la falta de material de Inteligencia recabado por Washington.