Cultura.- Andy Serkis leerá 'El Hobbit' durante 12 horas para luchar contra el coronavirus

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El actor y director Andy Serkis realizará una lectura on line de 'El Hobbit', el clásico de J.R.R. Tolkien, para recaudar fondos para la sanidad pública británica, con el objetivo de luchar contra la pandemia provocada por el coronavirus. Se une así a varias campañas de redes sociales para movilizar la acción ciudadana.

Conocido por haber sido Gollum en las trilogías de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', Serkis anunció en un vídeo en redes sociales que este viernes 8 de mayo comenzará la lectura virtual de la novela de Tolkien a las 10:00 horas (11:00 hora española). Será una auténtica maratón, puesto que su objetivo es leer completamente la novela para recaudar, como mínimo, 100.000 libras (114.141 euros).

"Quiero llevaros a una de las mayores aventuras fantásticas que se hayan escrito, una maratón de 12 horas en la Tierra Media, con la que recaudaremos fondos para dos organizaciones benéficas increíbles [el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y Best Beginnins, organización benéfica de salud enfocada en la infancia]", declaraba el actor.

Join me for the Adventure this coming Friday, May 8. Stay tuned for more details on how you can support @NHSuk and @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b

— Andy Serkis (@andyserkis) May 3, 2020