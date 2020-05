Cultura.- Iron Maiden reprograma todos sus conciertos a partir de junio de 2021

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Iron Maiden han aplazado todos sus planes del presente año y no volverán a los escenarios hasta la primavera de 2021 con el tramo europeo de su 'Legacy of the Best Tour'.

En un mensaje en sus redes sociales, el grupo británico explica que han conseguido reprogramar casi todos los conciertos, excepto los de Moscú, San Petersburgo, Weert y Zurich. Por contra, han añadido dos nuevas fechas en Amberes y Arnhem.

Respecto a la gira por Oceanía y Asia que tendría que estar ya en marcha este mes, el grupo explica que está actualmente trabajando para intentar visitar aquella zona del mundo de alguna manera en la primera mitad de 2022.

FECHAS CONFIRMADAS DE IRON MAIDEN EN 2021

JUNIO 2021

Vie 11-POL, PGE Nacional de VarsoviaSun 13-GER, BremenMartes 15-ESP, Estadio Sinobo de PragaMié 16-AUT, Wiener Neustadt StadiumSáb 19-SPA, Estadio Olímpico de BarcelonaMon 21 – POR, Lisbon Estadio NacionalJue 24-ITA, Parque Sonic de BoloniaSAT 26-GER, Stuttgart Mercedes-Benz ArenaSol 27-BEL, Amberes SportpalacioWed 30-GER, escenario forestal de Berlín

JULIO 2021

Sáb 3-SWE, Estadio Ulevi de GotemburgoJue 8-GER, Colonia Rhein-Energie-EstadioSáb 10-HOL, Arnhem GelreDomeSol 11-FRA, Paris La Defensa Arena, París