Fútbol.- Arbeloa y la 'bronca' de Mourinho por ser ofensivo: "Dijo que dónde iba Cafú subiendo tantas veces"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El exdefensa del Real Madrid Álvaro Arbeloa recordó este jueves una de las broncas más inolvidables que le echó José Mourinho en su etapa en el banquillo madridista, en la que le comparó irónicamente con Cafú por sus impulsos ofensivos, aunque una vez más elogió la figura del portugués.

"Creo que fue contra el Sevilla. En la primera parte siempre jugaba en su banda, pero ese día me tocó en la otra y cuando estás separado del entrenador juegas más suelto. Subí 6 ó 7 siete veces y en el descanso dijo: 'Hoy tenemos a Cafú en el equipo, ¿dónde va Cafú subiendo tantas veces?'. La charla fue para mí solo, no era precisamente lo que quería de mí", señaló sonriente Arbeloa en una entrevista al canal del 'youtuber' y deportista de ultra distancia Valentí Sanjuan.

El salmantino confesó que es "muy fan" del técnico. "Pero soy más fan de José", aclaró. "Le considero un amigo. Fue un entrenador con el aprendí, disfruté y trabajé como animal, y con el que no te paras de reir porque tiene mil anécdotas. Es un tipo sensacional y de los que merecen la pena, me ha marcado mucho en lo profesional y personal", se sinceró.

Arbeloa alabó que el de Setúbal "era capaz de exigirte en los entrenamientos a muerte, y luego gastarte bromas y ser uno más". "Era una estrella como Cristiano, es difícil encontrar a alguien tan mediático como los jugadores", comentó.

El exjugador vivió cierta polémica en la última temporada de Mourinho cuando este sentó a Iker Casillas y se informó de que tenía una mala relación con el portero. "Ahora mismo la relación con Iker es sensacional. Hace tiempo que no le veo, pero va a ser vecino enseguida", apuntó. "Uno tiene que dejar atrás esas situaciones y quedarte con todo lo bueno. He vivido momentos muy buenos que quedan por encima de aquellos que no han sido tan buenos", zanjó.

De todos modos, esa última temporada fue la que peor lo pasó, viviendo "situaciones bastante complicadas" porque no encontraba "solución a un problema de espalda" y por una expulsión ante el Galatasaray en la vuelta de cuartos con dos amarillas seguidas. "En ese partido explotó un poco todo lo que me estaba pasando", reconoció.

"LO QUE HA HECHO EL MADRID DE ZIDANE NO SÉ CUANDO LO VOLVEREMOS A VER"

Para el campeón del mundo de 2010, el Real Madrid de Zinédine Zidane es "clarísimamente" mejor que el FC Barcelona de Pep Guardiola porque "los resultados son los que mandan y lo que ha hecho es una bestialidad". "Es difícil ganar la 'Champions' sin ser el mejor, para ganar tres seguidas y cuatro en cinco años debes ser buenísimo y saber rendir en momentos determinados. Lo que ha hecho no sé cuando lo volveremos a ver", advirtió.

Arbeloa, que culpa a tener a su lado "a los mejores" para explicar su gran palmarés y que el ADN madridista de "creer hasta el final te viene de serie", se refirió también a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dos futbolistas que "tienen una ética de trabajo y una mentalidad brutal". "Habría sido un buen experimento juntarles, pero tampoco sería fácil que jugasen juntos porque reclaman mucho protagonismo", añadió.

Eso sí, aunque es "un debate estéril" elegir quien es el mejor, se sigue inclinando por el portugués. "He trabajado con él siete años y he visto cómo entrena y el talento que tiene. Algo que no entiendo es eso de que se ha hecho a sí mismo y por qué se pone en segundo plano el talento que tiene para hacer todo lo que hace", opinó. "Es un jugador brutal, capaz de ponerse equipo a la espalda en momentos complicados y del que hay que valorar que ha ganado con muchos equipos", añadió.

Por otro lado, el exdefensa aseguró que el formarse como entrenador, como está haciendo, "no es tan fácil como uno cree". "Me gusta mucho el 4-3-3 con dos pivotes y un mediapunta. Lo que me gusta del Real Madrid es que es camaleónico y puede jugar a todo y adaptarse a todo, y eso es de equipo grande", remarcó, dejando claro que le gustaría trabajar en el banquillo con Xabi Alonso. "Va a ser muy bueno, tiene todos los requisitos y ha tenido con él a los mejores del mundo", destacó.

"Creo que el Barça se queda sin equipo antes que llamarme para entrenarles", bromeó preguntado sobre si aceptaría una oferta blaugrana. "Hay cosas que son antagónicas. Con todo el respeto que le tengo como entidad y a sus jugadores y aficionados, están en un polo opuesto al mío", agregó.

Una vez que puso fin a su carrera en el fútbol, Arbeloa ha optado por el mundo del atletismo y del triatlón. "Ahora sé mucho más de suplementación y me habría venido muy bien", indicó, echando de menos en su nueva faceta "esa fuerza de voluntad" que tienen otros atletas y triatletas más consagrados para recuperarse de los malos momentos.

"En uno de los primeros triatlones que hice me pusieron en el mono mi nombre y cuando pasaba con la bici todos me intentaban superar y meterme rueda. He optado por ir un poco más de incógnito", recalcó sonriente sobre algunas de sus experiencias el exlateral, que logró hacerse con la bici con la que Javier Gómez Noya ganó su quinto Mundial y que el gallego puso a subasta para ayudar a su antiguo club.

Finalmente, expresó que aún le queda "margen de mejora" en el atletismo donde espera bajar de los 35 minutos sin esfuerzo de los 10 kilómetros y lograr hacer "algún día" un maratón en menos de las tres . Finalmente, aceptó la apuesta de Valentí Sanjuan de lograr este reto en Madrid este mes de noviembre y de bajar de las once horas en el Ironman de Barcelona de octubre de 2021.