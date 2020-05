Venezuela.- Maduro dice que denunciará a EEUU en el TPI y en la ONU por la 'Operación Gedeón'

Un asesor político de Guaidó confirma la existencia del contrato pero dice que finalmente no hubo luz verde

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que denunciará a Estados Unidos en el Tribunal Penal Internacional (TPI) y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su presunta implicación en la 'Operación Gedeón' para lanzar una intervención militar con la que derrocar al Gobierno.

"Vamos a la Corte Penal Internacional, vamos a ir al Consejo de Seguridad de la ONU. Le he dado instrucciones directas al canciller, Jorge Arreaza, y al embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, para que preparemos una contundente denuncia (…) para que vaya sumando la fuerza legal de protección internacional para Venezuela", dijo el miércoles en un encuentro virtual con la prensa desde el Ministerio de Exteriores, recogida por VTV.

En el caso de las acciones ante el TPI, Maduro explicó que Venezuela aportará las supuestas pruebas de la participación de Estados Unidos en la 'Operación Gedeón' para incorporarlas a la denuncia que Caracas presentó contra Washington el pasado mes de febrero por "las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos al menos desde 2014" contra la nación caribeña, en lo que considera un crimen de lesa humanidad.

De acuerdo con la versión del Gobierno de Maduro, "un grupo de mercenarios y terroristas" entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos intentaron entrar el domingo en Venezuela por las costas de Macuto, en el estado de La Guaira, pero se encontraron con la resistencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Al menos ocho murieron y cerca de una veintena, incluidos dos estadounidenses, han sido detenidos.

La Fiscalía venezolana sostiene que la incursión naval forma parte de la 'Operación Gedeón', que sería un nuevo intento del líder opositor Juan Guaidó para derrocar a Maduro por la vía militar. Maduro dice que tiene pruebas de que Guaidó firmó un contrato de 212 millones de dólares con la empresa estadounidense Silvercorp para que planeara y lanzara la 'Operación Gedeón'.

El director de Silvercorp, el ex boina verde Jordan Goudreau, lo ha confirmado y dice que el plan sigue en marcha. En las últimas horas, J.J. Rendón, asesor político de Guaidó, ha confirmado en sendas entrevistas al 'Washington Post' y a CNN la existencia del contrato, si bien ha dicho que lo firmaron él y el miembro de Voluntad Popular Sergio Vergara, no Guaidó. El objetivo era "capturar o eliminar" a Maduro para instaurar en el poder a Guaidó pero la 'Operación Gedeón' finalmente no recibió luz verde, ha asegurado.

Ambos han confirmado igualmente los importes. Goudreau dice que le entregaron un primer pago de 50.000 dólares pero que aún tiene pendiente de cobro el resto de los 212 millones de dólares. Rendón ha contado que le hizo ese primer pago para cubrir "gastos" y que luego el contratista estadounidense le exigió un anticipo de 1,5 millones de dólares y empezaron a sospechar. "Todos teníamos banderas rojas y el presidente no se sentía cómodo con esto", ha dicho.

Maduro avanzó también el miércoles que Venezuela solicitará a Estados Unidos la extradición de Goudreau, "quien ha confesado sus delitos". Además, ha informado sobre la puesta en marcha de la denominada 'Operación Negro Primero', para detener a los miembros de la 'Operación Gedeón' que seguirían en suelo venezolano.

GUAIDÓ, DUQUE Y TRUMP

Guaidó ha negado cualquier implicación en los sucesos de La Guaira y, por contra, ha acusado a Maduro de fabricar una "olla" (montaje) para desviar la atención de los problemas internos de Venezuela. Colombia y Estados Unidos también se han desvinculado de la 'Operación Gedeón'. "Si hubiésemos estado implicados, todo habría sido diferente", se ha jactado el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

Maduro no solo ha señalado a Colombia y Estados Unidos, sino que ha acusado directamente a sus presidentes. Así, ha culpado a Iván Duque de auspiciar "el proceso de articulación de los campamentos terroristas en suelo colombiano". "Sé y me consta que Trump está informado sobre Venezuela. Diariamente recibe reportes en la mañana y al finalizar la jornada", ha dicho sobre el magnate neoyorquino.

Además, ha considerado que Guaidó debería ser detenido, aunque al mismo tiempo ha matizado: "Eso no depende de mi respuesta, depende de los órganos de justicia en Venezuela. Serán la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no". El fiscal general, Tarek William Saab, ya le ha calificado de "autor intelectual" al líder opositor, que ya es objeto de otras investigaciones que van desde intento de magnicidio a corrupción.

Pese a ello, ha reiterado su llamamiento a la oposición mayoritaria que dirige Guaidó para que se sumen al diálogo que desarrolla desde el pasado mes de septiembre con partidos minoritarios de la oposición venezolana. "¿Este es el camino que ustedes quieren, de mercenarios, de invasión, de combate, de muertos?", planteó el miércoles. "Venezuela lo que quiere es paz (…) Nosotros, con nuestras propias capacidades, nuestros propios métodos, debemos resolver nuestros problemas", afirmó.