Cultura.- Brian May, hospitalizado tras destrozarse los glúteos haciendo jardinería

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El guitarrista de Queen, Brian May, ha sido hospitalizado después de "destrozar su 'Gluteus Maximus' en pedazos mientras trabajaba en el jardín de su casa.

"Me las apañé para romper mi Gluteus Maximus en pedazos. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me dañé. Resulta que hice un trabajo completo", ha contado el músico inglés de 72 años en Instagram.

May aclara que su ingreso hospitalario no tiene nada que ver con el coronavirus, y relata que no podrá caminar durante un tiempo o incluso "dormir sin mucha ayuda, porque el dolor es implacable. "Necesito silencio curador durante un tiempo. Volveré, pero necesito un descanso completo", termina.