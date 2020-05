Cultura.- 'Da 5 Bloods', lo nuevo de Spike Lee, ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Spike ha anunciado que su nueva película, titulada 'Da 5 Bloods' sobre unos veteranos de guerra que vuelven a Vietnam en busca de su jefe de escuadrón y con la promesa de un tesoro enterrado, se estrenará en Netflix el próximo mes.

Protagonizada por Chadwick Boseman ('Black Panther'), Jonathan Majors ('The Last Black man in San Francisco') y Paul Walter Hauser, con quien ya trabajó en su anterior película 'Infiltrado en el KKKlan', la cinta llega al servicio de streaming el 12 de junio, tal y como anunció el director a través de Twitter.

'Da 5 Bloods' será el primer largometraje de Spike Lee en Netflix, aunque ya trabajó con la plataforma en la serie 'She's Gotta Have It', una adaptación del filme del propio director. Su última cinta, 'Infiltrado en el KKKlan' ganó el Oscar por mejor guion adaptado, siendo ésta la primera estatuilla del cineasta.

Lee también ha sido seleccionado como presidente del jurado para el Festival de Cine de Cannes, que actualmente se encuentra en suspenso por la pandemia de coronavirus, sin nueva fecha anunciada. En una entrevista con Variety, el director elogió al presidente del Festival, Thierry Fremaux, por su decisión de posponer la celebración hasta que la convulsa situación que vive el mundo termine.

"Estoy 100% de acuerdo con Thierry y el Festival de Cine de Cannes", explicó el cineasta, que será el primer afroamericano en ser jurado en el certamen. "El mundo ha cambiado y está cambiando todos los días. La gente está muriendo y el presidente de Francia ha dicho, en varias ocasiones, que 'estamos en guerra'. Estamos en tiempos de guerra".